توقيف شخصين زورا ملايين الدولارات في مشغل سري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 05:05 مساء
صورة وزعها مكتب النائب العام البلغاري تظهر دولارات مزورة، 16 مارس 2021 (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة والشرطة في بلغاريا توقيف موظفين في جامعة بلغارية لضلوعهما في تزوير عملات نقدية داخل مشغل سري في حرمها، وقدرت قيمة المبالغ المزورة بملايين الدولارات.

وعثر المحققون الذين تعاونوا مع الجهاز السري الأميركي، على عشرات آلاف القطع النقدية بقيمة ظاهرية تبلغ أربعة ملايين دولار معدة للتصدير إلى أوكرانيا، وأخرى بقيمة 3.6 مليون يورو وجهتها أوروبا، وفق «فرانس برس».

وقال مدير هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في بلغاريا، لوبومير يانيف، للصحفيين إن هذا الاكتشاف «يدل على نشاط إجرامي واسع».

والموقوفان هما رجل في سن 48 عامًا وامرأة في سن 54 عامًا كانا يعملان نهارًا في جامعة ويخوضان أنشطتهما غير القانونية بعد الدوام وخلال أيام العطلة. وكانا يتقاضيان أموالًا توازي قيمتها 10% من إجمالي قيمة الأوراق النقدية المزورة التي ينتجانها، التي تبدو للوهلة الأولى «بجودة عالية نسبيًّا».

ولم يكن لديهما أي سوابق قضائية في هذا المجال.

وقالت شرطة صوفيا إنها لا تملك «أي أدلة تظهر أن المسؤولين عن الجامعة» التي لم يُكشف اسمها، «كانوا على علم» بوجود هذا المشغل لتزوير العملات داخل الحرم الجامعي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عمليات التزوير هذه هي من الأضخم من نوعها في تاريخ البلاد.

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