بنغازي تستضيف سباق «دريفت» من أجل «الوحدة والسلام» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 03:41 مساء
سائق يستعرض مهاراته في سابق «دريفت» في بنغازي، 12 مارس 2021 (أ ف ب)

استضافت مدينة بنغازي منتصف الشهر الجاري بطولة وطنية في سباقات «دريفت» بمشاركة سائقين من مدن عدة بعضها في غرب البلاد، في حدث نادر في بلد ممزق يسعى إلى طي صفحة النزاعات والانقسامات.

على وقع هدير المحركات وقرقعة الإطارات، تعاقب المشاركون على حلبة معبّدة عريضة، مستعرضين مهاراتهم في القيادة بسياراتهم الملونة أمام جمهور مؤلف بغالبيته من الشبّان الذين بدوا مغتبطين بالعرض، وفق «فرانس برس».

ونشأت رياضة «دريفت» (أو «دريفتينغ») المعروفة في دول عربية بـ«التفحيط»، في سبعينات القرن العشرين في اليابان، وهي تقوم على إظهار سائقين مهاراتهم في قيادة السيارات بصورة استعراضية على حلبة. ولهذه السباقات شعبية كبيرة لدى الشباب الليبي.

وأقيمت البطولة التي استضافتها بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد ومهد الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي سنة 2011، تحت شعار «الوحدة والسلام من أجل ليبيا».

وجرى تقويم أداء السائقين الذين قادوا جميعا سيارات قديمة من طراز «بي إم دبليو»، على أساس أسلوبهم في القيادة والتقنيات التي يستخدمونها وسرعة مركباتهم، خلال الحدث الذي حمل عنوان «بطولة دريفت ليبيا الثانية» وأقيم أمام فندق «تيبستي» على سواحل بنغازي.

وقال مروان المنفي وهو متفرج أتى من طبرق (شرق) إن ليبيا تضم سائقين ممتازين «وحان الوقت لأن يكتشفهم العالم».

ووصف محمد المرغني وهو سائق «دريفت» أتى من العاصمة طرابلس، السباق بأنه «ناجح».

ونظم الحدث تجمع محلي يحمل اسم «نادي شباب بنغازي +بي إم دبليو+» يضم حوالى مئتي شخص من محبي هذه السيارات الألمانية، برعاية شركة نفطية روسية.

وانتزع سائقون من المدينة المضيفة بنغازي المراكز الثلاثة الأولى.

وأبدى أحد المتفرجين من بنغازي سعادته لرؤية مشاركين شباب من كل المدن الليبية، ما يشكل برأي متفرج آخر نموذجا «للوحدة» في البلاد.

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