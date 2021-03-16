«تيسلا» تطلق على مؤسسها إلون ماسك «ملك التكنولوجيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 02:44 مساء
رئيس «تيسلا» إلون ماسك خلال زيارة مصنع للشركة في ألمانيا، 3 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

أطلقت شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الإثنين، على صاحبها إلون ماسك رسميا مسمّى جديدا هو «تكنو كينغ» (ملك التكنولوجيا).

أما المدير المالي للشركة زاك كيركورن فأعطي لقب «ماستر أوف كوين» (سيد العملات)، في إشارة على الأرجح إلى استثمار «تيسلا» أخيرا مليارا ونصف مليار دولار في عملة بيتكوين الرقمية، وفق «فرانس برس».

ولم توضح الشركة ما إذا كان هذا اللقبان يرتبان على صاحبيهما أي مهام إضافية.

وجاء الإعلان عن القرار في مستند إداري من سطرين أرسلته «تيسلا» إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ونص على الآتي: «اعتبارا من 15 مارس 2021، سيتغير مسمّيا إيلون ماسك وزاك كيركورن ليصبحا على التوالي، تكنو كينع أوف تيسلا وماستر أوف كوين. ويحتفظ إيلون وزاك بمنصبيهما الحاليين الرئيس التنفيذي والمدير المالي».

واتهمت الهيئة ماسك سابقا بخداع المستثمرين عندما أشار في تغريدة العام 2018 إلى احتمال انسحاب «تيسلا» من البورصة مع أنها لم تكن تتمتع بالصلابة المالية الكافية لمثل هذه الخطوة.

وفرضت الهيئة على رجل الأعمال الذي قدرت «بلومبرغ» ثروته حاليا بـ 179 مليار دولار، التنازل عن منصب رئيس مجلس الإدارة ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار.

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