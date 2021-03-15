هواة «ستار وورز» يصنعون في سيبريا نموذجا من إحدى السفن الفضائية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 03:35 مساء
صورة التقطت لعدد من الأشخاص تجمعوا لمشاهدة نموذج من سفينة «ريزوز كويست» الفضائية، 14 مارس 2021 (أ ف ب)

صنع عشاق «ستار وورز» (حرب النجوم) في ياكوتسك السيبيرية التي تعتبر واحدة من أبرد مدن العالم نموذجا شديد المطابقة للواقع من سفينة الفضاء «ريزور كريست» في مسلسل «ذي ماندالوريان».

وفي التفاصيل أن هذه المركبة الفضائية التي استخدمها في سلسلة «ستار وورز» صائد الجوائز الغامض دين دجارين أقيمت على تلة تكسوها الثلوج تطل على ياكوتسك، عاصمة جمهورية ساخا الروسية في سيبيريا.

وقال آيل فيودوروف (28 عامًا) الذي تولى صنع المركبة مع عدد من أصدقائه على مدى ثلاثة أشهر لوكالة «فرانس برس» إن السفينة مكوّنة من ألواح ليفية ومعدن وبلاستيك ويبلغ ارتفاعها أربعة أمتار و«تزن أكثر من طن».

وكان تدمير السفينة خلال الموسم الثاني من المسلسل بمثابة «صدمة» لآيل فيودوروف وأصدقائه. وقال فيودوروف «لقد كنا متحمسين جدًا لبنائها، كما لو أننا كنا مشاركين في المسلسل وأعدنا بناء السفينة».

وكشف الشاب أن المشروع كلفه 750 ألف روبل (نحو عشرة آلاف دولار وفق السعر الحالي). ولتحقيق ذلك ، استخدم مدخراته أولًا، ثم باع سيارته قبل أن يطلب من عدد من الروس ومن بعض الشركات مساعدته.

وأصبحت نسخة «ريزور كريس»، وهي الوحيدة في العالم، «نقطة جذب للزوار والسكان المحليين على السواء، ولكنها أيضا معلما يعكس الطفرة المفاجئة التي شهدتها المنطقة في صناعة السينما، حتى أطلقت عليها على سبيل النكتة تسمية «ساخاوود».

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