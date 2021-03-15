ضبط سائق في فرنسا يقود دراجة سكوتر كهربائية لهذا السبب

الحدّ الأقصى للسرعة المسموح به لسائقي السكوتر الكهربائية هو 25 كيلومترًا في الساعة (أ ف ب)

ضُبطت في مدينة بشرق فرنسا دراجة سكوتر كهربائية تسير بسرعة 57 كيلومترًا في الساعة، أي أكثر من ضعف الحدّ الأقصى المسموح به وهو 25 كيلومترا في الساعة، وأُوقف سائقها الذي أظهرت الفحوص وجود آثار لتعاطيه الحشيشة، حسب ما أفادت الشرطة، الجمعة.

وأوضحت شرطة مقاطعة جورا عبر «فيسبوك» أن السائق «كان يقود المركبة على الطريق العادية المخصصة للسيارات» في مدينة لون لو سونييه «رغم وجود مسار مخصص للدراجات»، و«كان يضع على أذنيه سمّاعات تمنعه من سماع الضجة في محيطه».

وأوضح المسؤول في الشرطة باتريك فورنييه لوكالة «فرانس برس» أن الفحوص التي أجريت للسائق البالغ 49 عاما بيّنت وجود آثار لتعاطيه الحشيشة.

ويواجه الرجل غرامة قد تصل قيمتها إلى 1500 يورو، فيما صادرت الشرطة دراجته الكهربائية.