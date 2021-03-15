ضبط سائق في فرنسا يقود دراجة سكوتر كهربائية لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 12:18 مساء
الحدّ الأقصى للسرعة المسموح به لسائقي السكوتر الكهربائية هو 25 كيلومترًا في الساعة (أ ف ب)

ضُبطت في مدينة بشرق فرنسا دراجة سكوتر كهربائية تسير بسرعة 57 كيلومترًا في الساعة، أي أكثر من ضعف الحدّ الأقصى المسموح به وهو 25 كيلومترا في الساعة، وأُوقف سائقها الذي أظهرت الفحوص وجود آثار لتعاطيه الحشيشة، حسب ما أفادت الشرطة، الجمعة.

وأوضحت شرطة مقاطعة جورا عبر «فيسبوك» أن السائق «كان يقود المركبة على الطريق العادية المخصصة للسيارات» في مدينة لون لو سونييه «رغم وجود مسار مخصص للدراجات»، و«كان يضع على أذنيه سمّاعات تمنعه من سماع الضجة في محيطه».

وأوضح المسؤول في الشرطة باتريك فورنييه لوكالة «فرانس برس» أن الفحوص التي أجريت للسائق البالغ 49 عاما بيّنت وجود آثار لتعاطيه الحشيشة.

ويواجه الرجل غرامة قد تصل قيمتها إلى 1500 يورو، فيما صادرت الشرطة دراجته الكهربائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
استعداد أفريقي لدعم حكومة الدبيبة.. وتشبث مغاربي للالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
سلطنة عمان تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من أبريل
اقتصاد
قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
رقم قياسي في «تريبل دابل» بالدوري الأميركي للسلة
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية