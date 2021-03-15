تنحي رئيس تحرير صحيفة «بيلد» الألمانية بعد اتهامات وجهتها إليه نساء

شعار حركة «مي تو» (أ ف ب)

طلب رئيس تحرير صحيفة «بيلد» الألمانية يوليان رايشيلت الذي استهدفه تحقيق داخلي بعد شكاوى تقدمت بها نساء في حقه إعفاءه موقتا من منصبه، بحسب ما أعلنت مجموعة أكسل شبرينغر، السبت.

وأوضحت المجموعة التي تملك الصحيفة الألمانية الأولى في بيان «توخيا لاتاحة الفرصة للتوضيح وعدم تحميل هيئة التحرير عبئا، طلب (رايشيلت) من مجلس الإدارة إعفاءه موقتًا حتى يتم توضيح الادعاءات»، مشيرة إلى أن «الموافقة على الطلب أعطيت»، وفق «فرانس برس».

وقدّم في حق رايشيلت عدد من الشكاوى الداخلية المتعلقة بمضايقات معنوية وإساءة استخدام السلطة.

وقررت المجموعة على إثر تقديم هذه الشكاوى فتح تحقيق يتولاه مكتب محاماة في «انتهاكات محتملة لالتزام» رايشيلت البالغ 40 عاما قيم الصحيفة وقواعدها.

ويشتبه بأن رايشيلت عمد إلى ترقية متدربات كانت تربطه بهن علاقة، قبل أن يبعدهن لا بل يفصلهن من العمل، بحسب تحقيق أجرته صحيفة «دير شبيغل» الأسبوعية. ونبه عدد من الموظفات الإدارة منذ أشهر، لكنها تأخرت في التحقق من المزاعم ضد رئيس تحرير الصحيفة الشعبية.

إلا أن المجموعة أوضحت أن يوليان رايشيلت «ينفي هذه الاتهامات»، مشيرة إلى أن «التحقيق لا يزال جاريا»، ممتنعة «في الوقت الراهن» عن إعطاء مزيد من التفاصيل «عن الإجراءات والادعاءات».

وتطبع «بيلد» التي تأسست العام 1952 نحو مليوني نسخة، وهي اعتمدت على الأخبار المتفرقة والرياضة وأخبار المشاهير لتتبوأ صدارة الصحف اليومية في ألمانيا.

وفي تطور آخر مستوحى من حركة «مي تو» (أنا أيضا)، أعلنت سلطات مدينة برلين، السبت، فتح تحقيق داخلي يستهدف المدير الفني لمسرح «فولكسبونيه» في برلين كلاوس دور، أحد أهم المسارح في العاصمة الألمانية.

ويتناول التحقيق اتهامات تعود إلى مطلع العام 2021 تتعلق بإساءة استخدام السلطة و «السلوك» غير المناسب تجاه النساء، وفقا لبيان لمجلس الشيوخ في برلين أكد أن «كل الاحتمالات القانونية ستدرس» إذا تبيّن أن الاتهامات صحيحة.