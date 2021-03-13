شعب الزولو يودع «الملك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 12:00 مساء
غودويل زويليتيني ملك شعب الزولو في مدينة دوربان في جنوب إفريقيا في أكتوبر 2018 (أ ف ب)

بعد أسابيع في المستشفى، أعلن مكتب غودويل زويليتيني، وفاة الملك المكرّم لدى شعب الزولو والشخصية المثيرة للجدل في جنوب أفريقيا، الجمعة، عن 72 عاما.

وقال مكتبه في بيان: «ببالغ الحزن أنعى للأمة وفاة صاحب الجلالة الملك»، مضيفا: «صحة جلالته تدهورت بصورة مأساوية خلال وجوده في المستشفى وتوفي في ساعات الصباح الأولى»، حسب «فرانس برس».

ورغم عدم حيازته أي سلطة فعلية في جنوب أفريقيا حاليا، لكنه كان يتمتع بنفوذ على نحو 11 مليون شخص من شعب زولو، أكبر مجموعة إثنية في البلاد، ودوره يتركز على الجانب الروحي.

وخلال حكم استمر نصف القرن، أثار الكثير من الفضائح، من خلال إطلاقه على سبيل المثال مهرجانا للفتيات العذارى أو بعد وصفه المهاجرين الأفارقة بأنهم «نمل» و«قمل»، ما أجج هجمات معادية للأجانب في البلاد.

وأطلق أخيرا تصريحات مؤيدة لأشكال العقاب الجسدي بحجة أنها تساعد التلامذة على تحسين أدائهم الدراسي، كما قال إن المثلية الجنسية «غير مقبولة».

وكان زويليتيني، وهو مالك أراض شاسعة، اعتلى العرش في سن الثالثة والعشرين خلال نظام الفصل العنصري سنة 1971 بعد وفاة والده.

وفي جنوب أفريقيا، يحظى الملوك التقليديون باعتراف دستوري ويؤدون دورا رمزيا قويا في أحيان كثيرة.

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