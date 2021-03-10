أول رحلة بطاقم نسائي في تاريخ الطيران الليبي

شركة الخطوط الجوية الأفريقية تطلق رحلة بطاقم نسائي بالكامل (فيسبوك)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي توثق رحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، التي انطلقت بطاقم نسائي بالكامل، تحت شعار «نساؤنا نوارس الجو»، في سابقة تناغمت مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس.

وكانت الرحلة؛ بقيادة الكابتن طيار ليلى الجرنازي والكابتن طيار كلثوم البوسيفي، وتحت إشراف ومتابعة فنية من سيدات الترحيل الجوي والسلامة الجوية والإدارة الفنية، إضافةً إلى طاقم نسائي من المضيفات، لتكون الرحلة نسائية خالصة.

مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خليل المجعي، تقدم بالتهاني للعاملات بالشركة، مُعبرًّا عن «فخر واعتزاز الخطوط الجوية الأفريقية بالدور الذي تضطلع به الكوادر النسائية داخل الشركة، وتُعلي قيمة المهام التي تنفذها لتزيّن مراكب السماء والبناء، والذي ساهم في الرفع من مستوى الشركة وتعزيز مكانتها التنافسية».

شركة الخطوط الجوية الأفريقية تطلق رحلة بطاقم نسائي بالكامل (فيسبوك)

شركة الخطوط الجوية الأفريقية تطلق رحلة بطاقم نسائي بالكامل (فيسبوك)

شركة الخطوط الجوية الأفريقية تطلق رحلة بطاقم نسائي بالكامل (فيسبوك)