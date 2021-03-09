طليقة جيف بيزوس تدخل القفص الذهبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 04:00 مساء
طليقة جيف بيزوس ماكينزي سكوت في برلين، 23 أبريل 2018 (أ ف ب)

دخلت المليارديرة ماكنزي سكوت التي أصبحت واحدة من أغنى نساء العالم بعد طلاقها من مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، القفص الذهبي مجددا وفق مذكرة على موقع «غيفينغ بليدج».

وكتب دان جويت زوج ماكنزي الجديد في المذكرة: «والآن، أصبحت متزوجا واحدة من أكثر الأشخاص كرما وطيبة، وانضم إليها في التزامها توظيف ثروة مالية هائلة في مساعدة الآخرين»، وفق «فرانس برس».

ودان جويت هو أستاذ علوم في مدرسة لايكسايد الخاصة في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة)، وفقا لجريدة «وول ستريت جورنال» التي كانت أول من لاحظ المنشور.

وبحسب مجلة «فوربس»، فإن هذه المدرسة التي ارتادها بيل غيتس، هي المؤسسة التي يتعلم فيها أطفال جيف بيزوس وماكنزي سكوت.

وتشجع مبادرة «غيفينغ بليدج» أثرياء العالم على التبرع بأكثر من نصف ثرواتهم للمنظمات الخيرية، وتعهدت سكوت التبرع بنصف ثروتها للجمعيات الخيرية.

وكشفت ماكنزي سكوت، وهي روائية أيضا، في ديسمبر، أنها تبرعت بأكثر من أربعة مليارات دولار إلى 384 جمعية في الأشهر الأربعة السابقة ليصل إجمالي تبرعاتها إلى نحو ستة مليارات دولار.

ويأتي جزء كبير من ثروة سكوت (50 عاما) من العائدات التي حصلت عليها بعد طلاقها من جيف بيزوس في يوليو 2019 وبلغت حينها 38 مليار دولار على شكل أسهم في «أمازون».

وسجلت ثروتها ازديادا كبيرا مع ارتفاع سعر سهم المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية في وول ستريت.

وبحسب تصنيف «بلومبرغ» لأصحاب المليارات، تبلغ ثروة ماكنزي سكوت 53.5 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة 22 على قائمة أثرى أثرياء العالم.

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