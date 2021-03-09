أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية

الأمير هاري وزوجته ميغن في أستراليا، أكتوبر 2018 (أ ف ب)

من تنحي الملك إدوارد الثامن إلى الأزمة الحالية مع الأمير هاري وزوجته ميغن، نستعرض في ما يأتي أبرز الأزمات التي هزت العرش البريطاني في تاريخه الحديث.

الحب قبل الواجب

مبديا الحب على الواجب، أثار الملك إدوارد الثامن زلزالا فعليا من خلال تنحيه عن العرش سنة 1936 بعد 326 يوما من الحكم، بهدف الزواج من واليس سيمبسون وهي أميركية من غير طبقة النبلاء ومطلّقة مرتين ومنبوذة من الكنيسة الأنغليكانية التي كان رئيسا لها ومن المنظومة السياسية البريطانية، وفق «فرانس برس».

وخلفه شقيقه الملك جورج السادس والد إليزابيث الثانية فيما كان النبذ مصير العاهل السابق.

فضائح وخيانات

وذاع صيت الأميرة مارغاريت، الشقيقة الصغرى للملكة، التي كانت توصف بـ«المتمردة»، خصوصا بحياتها العاطفية الصاخبة التي تخرج عن المعايير السائدة في العائلة الملكية.

وهي تزوجت سنة 1960 مصور الموضة أنطوني أرمسترونغ-جونز، بعدما اضطرت إلى التخلي عن حبها للطيار في سلاح الجو بيتر تاونسند وهو رجل مطلّق.

وتطلق الزوجان سنة 1978 بعد فضيحة خيانة جديدة أضيفت إلى سلسلة الفضائح المشابهة التي سلطت عليها الصحافة الضوء.

طلاقات بالجملة

كانت 1992 سنة صعبة للملكة واجهت خلالها مشكلات مرتبطة بالزيجات الفوضوية لثلاثة من أبنائها الأربعة. وكانت الأزمة الأقوى مع انفصال وريث العرش الأمير تشارلز والأميرة ديانا، بعد زواج مضطرب استمر أحد عشر عامًا وانتهى بالطلاق النهائي في 1996.

وفي العام عينه، انفصل الأمير أندرو ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، عن سارة فرغوسون إثر تصويرها عارية الصدر في مسبح في جنوب فرنسا إلى جانب مستشارها المالي.

ورغم الطلاق في 1996، حافظ الزوجان على علاقة جيدة ولا تزال دوقة يورك تعيش في منزل زوجها السابق.

كما تطلقت آن الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية، من زوجها الأول مارك فيليبس بعد ثلاث سنوات من انفصالهما في 1989.

وفاة ديانا

واجهت الملكة إليزابيث الثانية انتقادات بسبب ما اعتُبر نقصا في التفاعل مع وفاة الأميرة ديانا المأساوية سنة 1997 إثر حادث مروري في باريس.

وفيما أثار رحيل «أميرة الشعب» حزنا كبيرا لدى البريطانيين الذين وضعوا ملايين الأزهار أمام سياج قصري باكينغهام وكينسينغتون، لازم الأمير تشارلز ووالدته دارتهما في بالمورال الإسكتلندية.

ولم تخرج الملكة عن صمتها إلا عشية التشييع، من خلال كلمة تلفزيونية.

صداقات أندرو الخاصة

تسببت صداقة الأمير أندرو مع جيفري إبستين باتهامات خطرة بعد انتحار المستثمر الأميركي في السجن إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

وأكدت الأميركية فيرجينيا روبرتس أن إبستين أرغمها على إقامة علاقة جنسية معه فيما كانت لا تزال قاصرة.

ودافع الأمير عن نفسه عبر «بي بي سي» مقدما حججا وُصفت بأنها غير مقنعة، من دون إظهار أي تعاطف مع ضحايا إبستين.

واضطر إلى الانسحاب من الحياة العامة بعدما تخلت عنه الشركات والجامعات التي كان يتعاون معها.

انسحاب هاري وميغن

فاجأ الأمير هاري وزوجته ميغن العالم مع إعلانهما التخلي عن مسؤولياتهما في العائلة الملكية وإنهاء دورهما فيها رسميا اعتبارا من 31 مارس 2020.

وساد التوتر العلاقة بين الزوجين وقصر ويندسور، على وقع اتهامات متبادلة من ميغن ماركل للعائلة الملكية بالترويج لـ«أكاذيب» بشأنها والشبهات بممارسة ميغن «مضايقات» في حق أفراد من طاقم العمل في القصر.

وتحدث الزوجان اللذان انتقلا للعيش في الولايات المتحدة وباتا مستقلين ماليا، بإسهاب عن حياتهما في القصر خلال مقابلة مطولة عرضتها قناة «سي بي إس» الأميركية في السابع من مارس 2021.

وقالت ميغن ماركل إنها فكرت بالانتحار في باكينغهام كما قوبل طلبها للحصول على دعم نفسي بالرفض بذريعة عدم الإضرار بصورة العائلة الملكية.

كذلك كشفت ميغن ماركل المولودة لأب أبيض وأم سوداء، عن «قلق» تبلغ به زوجها من أفراد لم يسمّهم في العائلة الملكية بشأن «درجة سواد» ابنهما الذي سيبلغ عامه الثاني في مايو، حين كانت حاملا به.