2.5 مليون دولار مقابل أول تغريدة لرئيس «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 02:10 مساء
شعار تويتر إلى جانب جهاز حاسوب (الإنترنت)

طرح رئيس «تويتر»، جاك دورسي، أول تغريدة كتبها على الشبكة قبل خمسة عشر عاما للبيع، وبلغت أعلى المزايدات حتى الأحد، مليونين ونصف مليون دولار.

وغرد مؤسس الشبكة في 21 مارس 2006 «أنشأت حسابي على تويتر». ووضع الجمعة رابطا إلى موقع «فاليوبلز» حيث يمكن للراغبين تقديم عروضهم للشراء، حسب «فرانس برس».

وبلغت قيمة العرض الأعلى حتى صباح الأحد مليونين ونصف مليون دولار، وقدّمه مستخدم يعرّف عن نفسه باسم «ايستافي».

وأوضح موقع المزادات على التغريدات أن «صاحب التغريدة يعود له القرار في ما إذا كان يريد نشرها على (قاعدة بيانات) بلوكتشاين لإنشاء نسخة فريدة موثقة».

ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ على «شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها»، وفق الموقع عبر صفحته للأسئلة والأجوبة.

وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو تويتر على الشبكة.

ويتيح موقع «توب شوت» الذي أطلقته شركة «دابر لابز» في أكتوبر بالشراكة مع الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (ان بي ايه)، شراء وبيع مقاطع فيديو بعد تشفيرها على شكل عملة رقمية وفق نسق يُعرف بـ«ان اف تي»، بما يضمن أصالة المنتج الرقمي والقدرة على تتبع مصدره من خلال قاعدة بيانات سلسلة الكتل (بلوكتشاين).

ودرّت الشركة منذ مطلع العام أكثر من مئتي مليون دولار في عمليات رقمية، وفق ناطق باسم «دابر لابز».

وتحقق المنتجات الرقمية المنشورة بنسق «ان اف تي» اهتماما كبيرا لدى هواة الجمع منذ أشهر، لدرجة أن دار «كريستيز» طرحت في المزاد نهاية فبراير للمرة الأولى عملا رقميا بالكامل بيع بفضل هذه التكنولوجيا.

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