إلزام «مايل أون صنداي» بنشر خسارتها القضائية أمام ميغن ماركل

ميغن ماركل في لندن، 25 أبريل 2018 (أ ف ب)

حكم القضاء البريطاني، الجمعة، بضرورة نشر جريدة «مايل أون صنداي» البريطانية على صفحتها الأولى نص القرار بشأن خسارتها القضائية أمام ميغن ماركل زوجة الأمير هاري التي كانت تلاحقها بتهمة انتهاك خصوصيتها إثر نشر رسالة كانت وجهتها لوالدها.

وفازت الممثلة الأميركية السابقة البالغة 39 عاما في 11 فبراير، بالدعوى القضائية ضد الجريدة الواسعة الانتشار. وهي كانت تأخذ عليها نشر رسالة كتبتها في 2018 إلى والدها توماس ماركل طالبته فيها بالكف عن الكذب في وسائل الإعلام بشأن علاقتهما المشوبة بالفتور، وفق «فرانس برس».

ويتناول القرار التكميلي الصادر، الجمعة، عن القاضي مارك واربي خصوصا حقوق المؤلف الخاصة بهذه الرسالة. وهو يلزم الجريدة أيضا بالإعلان على صفحتها الثالثة أنها «انتهكت حقوق المؤلف» من خلال نشر الرسالة، كما يتعين عليها وضع رابط على موقعها الإلكتروني يحيل إلى النص الكامل للقرار القضائي.

وستُعقد جلسات استماع تكميلية في أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن احتمال دفع تعويضات.

ويأتي هذا الحكم في ظل توتر العلاقات بين الثنائي هاري وميغن المقيمين في كاليفورنيا، وسائر أفراد العائلة الملكية البريطانية قبيل عرض المقابلة المنتظرة لهما على التلفزيون الأميركي.