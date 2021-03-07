«ديزني» تغلق 60 متجرا في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 01:10 مساء
أحد متاجر «ديزني» في لوس أنجليس، 30 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت «ديزني» أنها ستغلق «ما لا يقل عن ستين» من متاجرها في أميركا الشمالية هذه السنة للتركيز على نشاطات المبيعات عبر الإنترنت.

ولن تكون عمليات الإغلاق هذه سوى خطوة أولى، إذ أكدت الشركة التي تحتل صدارة قطاع الترفيه عالميا في بيان أنها تعتزم «تقليص نقاط بيعها الميدانية بشكل كبير» لتطوير التجارة الإلكترونية، وفق «فرانس برس».

ونقل البيان عن رئيسة قسم المنتجات الاستهلاكية والألعاب وتجارة التجزئة في الشركة ستيفاني يونغ قولها إن المستهلك بات ميّالا إلى التسوق عبر الإنترنت «وفي الوقت نفسه غيّر الوباء ما يتوقعه المستهلكون من بائع تجزئة».

وتعتزم «ديزني» تاليا تطوير منصة مبيعاتها «شوب ديزني» السنة المقبلة وتعزيز تكاملها مع تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة لمتنزهاتها الترفيهية، فضلا عن تفعيل حضورها على الشبكات الاجتماعية.

وستترافق هذه التغييرات مع استحداث منتجات جديدة لمختلف العلامات التجارية التابعة لشركة ديزني (ملابس للبالغين «ملابس الشارع» ومنتجات للمنزل ومنتجات مشتقة أخرى)، بحسب ما أفاد البيان.

وينتشر في العالم نحو 300 من متاجر «ديزني ستورز».

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