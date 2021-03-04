مسابقة «ملكة جمال بنما» تفتح الباب لمشاركة المتحولات جنسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 12:00 مساء
ملكة جمال بنما كريستيل باريتو خلال حملة لتوزيع الأقنعة الواقية من «كورونا»، 1 فبراير 2021 (أ ف ب)

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال بنما أنها ستفتح أبوابها اعتبارًا من نسخة العام 2021 «أمام النساء المعترف بهن قانونًا في البلاد» ما «يسمح بمشاركة الشابات المتحولات جنسيًّا».

وأوضح مسؤولو المسابقة أن القرار اتخذ «بعد مشاورات مكثفة ووفقًا لقواعد منظمة ملكة جمال الكون»، وفق «فرانس برس».

وتنص مسابقة ملكة جمال الكون على أن «من الجائز للشابات المعترف بهن قانونًا في البلد أو المنطقة التي يمثلنها المشاركة في كل مسابقة وطنية».

وقال سيزار أنيل رودريغيز رئيس منظمة ملكة جمال بنما، الثلاثاء، إن هذه الخطوة هي بمثابة امتثال لهذا الانفتاح الذي قدمه هذا الكيان الدولي على المتحولات جنسيًّا منذ سنوات.

واستشهد بمنشور صحفي صدر في العام 2018 يفيد بأن ما لا يقل عن عشر نساء متحولات جنسيًّا نلن الاعتراف في سجلات الأحوال الشخصية في بنما.

وحتى الآن، لم تشارك أي متسابقة متحولة جنسيًّا في المنافسة، وفق المسؤولين.

وفي العام 2018، كانت الإسبانية أنغيلا بونثي أول متحولة جنسيًّا تصبح ملكة جمال الكون.

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