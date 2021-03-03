تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها

ميغن ماركل في لندن، 25 أبريل 2018 (أ ف ب)

أصدر القضاء البريطاني، الثلاثاء، قرارًا بتضمين الشركة الناشرة لجريدة «مايل أون صنداي» الشعبية البريطانية مبلغ 450 ألف جنيه إسترليني (628 ألف دولار) لزوجة الأمير هاري ميغن ماركل بدل مصاريف دعوى كسبتها ضد الجريدة لنشرها رسالة وجهتها إلى والدها.

وكانت الممثلة الأميركية السابقة البالغة 39 عامًا حققت في 11 فبراير الفائت، مكسبًا في الدعوى التي رفعتها ضد الجريدة الواسعة الانتشار واتهمتها فيها بالتعدي على خصوصيتها من خلال نشرها العام 2019 مقتطفات من رسالة وجّهتها إلى والدها توماس ماركل، وفق «فرانس برس».

وكُتبت الرسالة بعد أشهر من زواج ميغن من هاري الذي لم يحضره والدها. وطلبت ميغن من والدها في الرسالة الكف عن الكذب في وسائل الإعلام بشأن علاقتهما المشوبة بالفتور.

وفي جلسة استماع عبر الفيديو، الثلاثاء، أمر القاضي المولج النظر في الدعوى مارك وارباي، مجموعة «أسوشييتد نيوزبيبرز» بدفع «مبلغ وسطي» قدره 450 ألف جنيه لتغطية نفقات الدعوى، علمًا بأن وكيل دوقة ساسكس إيان ميل، كان طلب مبلغ 750 ألف جنيه.

وأعلن وكلاء الدفاع عن الجريدة أنهم يعتزمون استئناف القرار.

وطالب محامو الممثلة السابقة بنشر اعتذار في الصفحة الأولى من الجريدة إثر الحكم الذي صدر الشهر الفائت.

وقال القاضي إنه سيأمر بنشر اعتذار، لكنه أوضح أنه سيكون «محدودًا».

كذلك رفض في هذه المرحلة أن يطلب من الجريدة تسليم نسخ من الرسالة.

ومنذ اتخاذهما قرارًا قبل عام بالتخلي عن دورهما في الأسرة الملكية البريطانية، استقر هاري وميغن في الولايات المتحدة، وأبديا امتعاضهما من الضغط الذي تمارسه وسائل الإعلام البريطانية عليهما، مما دفعهما إلى مقاضاة أكثر من واحدة.