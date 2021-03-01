محاولة في فنلندا لإقامة أكبر «جولة مرح» جليدية

الدائرة الجليدية في فنلندا، 26 فبراير 2021 (أ ف ب)

أمضى فريق فنلندي أيامًا عدة في العمل على إزالة الثلج وقطع دائرة ضخمة من الجليد بالمنشار يبلغ قطرها أكثر من 300 متر، بهدف محاولة جعلها تدور في نهاية هذه الأسبوع فوق بحيرة متجمدة على طريقة دوامة الخيل في مدن الملاهي، سعيا إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر «جولة مرح جليدية».

ويقود جهود الفريق على بحيرة لابايارفي الشاسعة في غرب فنلندا المخترع ياني كابيليهتو الذي أكد في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت العام 2017 أنه وراء هذا المفهوم، وفق «فرانس برس».

ويقوم المبدأ على تنظيف مسار الدائرة الجليدية الضخمة من الثلوج وقطعها، ثم ربطها بمحرك قارب يكفل جعلها تدور على نفسها.

وطبقت الفكرة نفسها مذّاك في أماكن أخرى، بدوائر جليدية أكبر، مما دفع كتاب غينيس للأرقام القياسية إلى استحداث فئة خاصة بها.

وقال المخترع الفنلندي إنه «أمر جنوني للغاية»، علما أن فريقه عمل أولًا على إزالة الثلج الذي كانت سماكته تبلغ 40 سنتيمترا في دائرة يتجاوز قطرها 900 متر.

ومع أن كابيليهتو سجّل الرقم القياسي أربع مرات، فحامله راهنا أميركي من ولاية مينيسوتا يبلغ قطر دائرته الجليدية 228 مترا.

ولكي يُعتمَد الرقم القياسي، ينبغي بالدائرة أن تنجز دورة كاملة واحدة على الأقل، وهو ما يأمل مصمموها في أن يحققوه الإثنين. إلا أن الصعوبة الرئيسية تتمثل في تشكيل دائرة مثالية لكي لا يواجه الدوران أية عوائق.

وأوضح تور فريديريك كارلسون، وهو أحد أعضاء الفريق، أن «الدوامة لن تدور إذا لم تكن دائرية تمامًا».

وداخل دائرة لابايارفي الكبرى، قطع الفريق دائرة أصغر، يتم تشغيلها بواسطة محرك زورق كهربائي، في حين تتطلب الدومة الكبيرة محركًا يعمل بالبنزين.

ودعمت البلدية المشروع للتحذير من التغيّر المناخي الذي يتسبب بتقصير فصول الشتاء الشمالية ويحدّ من تجمّد البحيرات. وسجّلت في هذه المنطقة بالفعل درجات حرارة فوق الصفر في الأيام الأخيرة.