سمكة قرش تقتل رجلا في كاليدونيا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 11:43 صباحا
قارب عند شاطئ هوادريلا في جزيرة أوفيا في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي جنوب المحيط الهادئ في 24 أبريل 2018 (أ ف ب)

أعلن الدفاع المدني مقتل رجل (57) الأحد، جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش، خلال ممارسته السباحة قبالة جزيرة صغيرة في نوميا بإقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ.

وفي المعلومات الأولية المتوافرة أن الرجل كان يسبح قرب قاربه، الذي كان راسياً قبالة جزيرة ميتر في نومي، حسب «فرانس برس».

ونقل أحد عناصر الدفاع المدني، عن شهود عيان، أن «الرجل تعرض للعض في ساقه من قبل سمكة قرش طولها نحو أربعة امتار، وفارق الحياة لدى وصول المساعدة من المروحية».

وأشار موقع «لي نوفيل كاليدونيين» إلى أن ساقه بترت، لكنه توفي جرّاء إصابته بسكتة قلبية.

وتقع جزيرة ميتر على بعد نحو 20 دقيقة من نوميا، وتضم فندقا ومطاعم ومركزاً للأنشطة البحرية، وهي تشهد إقبالاً في نهاية الأسبوع. وحصل الهجوم على مسافة عشرات الأمتار في الشاطئ الذي تولى رجال إنقاذ إخلاءه.

وأصدرت بلدية نوميا قراراً بحظر السباحة والأنشطة البحرية في الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 300 متر حول الجزيرة حتى يوم الاثنين ضمناً. ولم يتم إغلاق الشواطئ الأخرى لكن البلدية دعت إلى «توخي الحذر الشديد» خلال السباحة في البحر.

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