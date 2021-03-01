البابا فرنسيس يتوقع مكان وفاته

صورة التقطت في 25 ديسمبر 2020 ونشرها المكتب الصحفي للفاتيكان تظهر البابا فرنسيس في الفاتيكان وهو يضع كمامة (أ ف ب)

نشرت جريدة «لا ناسيون» الأرجنتينية، السبت، أجزاء من مقابلة تضمنها كتاب «صحة الباباوات»، تحدث فيها البابا فرنسيس، متوقعا أن تكون روما المكان الذي سيموت فيه، وأن يكون لا يزال في منصبه حبراً أعظم، مستبعداً العودة للعيش في بلده الأرجنتين.

وقال البابا في هذه المقابلة التي أجراها معه الصحفي الطبيب الأرجنتيني، نيلسون كاسترو، في الفاتيكان في فبراير 2019 إنه يفكر في الموت، لكنه لا يخشاه، حسب «فرنس برس».

وعندما سُئل كيف يرى نهايته، أجاب البابا فرنسيس (84 عاماً) «سأكون حاملاً لقب البابا، سواء أكنت لا أزال في موقع المسؤولية أو كلقب فخري. وسأكون في روما. لن أعود إلى الأرجنتين».

صحة الباباوات

أشار مؤلف كتاب «صحة الباباوات. طبيب، مؤامرة وإيمان. من ليون الثالث عشر إلى فرنسيس» الذي يصدر الاثنين في الأرجنتين إلى أنها «المرة الأولى يتحدث أحد البابوات عن صحته بهذه الدرجة من الشفافية».

وأكد رئيس أساقفة بوينس آيرس السابق، واسمه الأصلي خورخي بيرغوليو، أنه لا يفتقد الأرجنتين، إذ قال «لا، أنا لا أفتقدها. عشت هناك 76 عاماً. ما يؤلمني هو مشاكلها»، في إشارة إلى أزمة اقتصادية تهز الدولة الأميركية الجنوبية.

وروى الحبر الأعظم أنه استشار طبيبة نفسية خلال فترة الديكتاتورية (1976-1983) في الأرجنتين التي تضم أكبر عدد من علماء النفس والمحللين النفسيين للفرد الواحد.

وكان بيرغوليو آنذاك يشغل منصب الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية في الأرجنتين وكان يساعد «الناس المختبئين لإخراجهم من البلاد من أجل إنقاذ حياتهم».

وقال البابا «كنت أذهب لأستشيرها مرة واحدة في الأسبوع مدى ستة أشهر (...) وساعدتني في معرفة كيفية التعامل مع مخاوفي في ذلك الوقت. تخيل كيف كان الأمر أن تحمل شخصاً مختبئاً في سيارة -وهو بالكاد مخبأ تحت بطانية- وأن تمر بثلاث نقاط تفتيش عسكرية في منطقة كامبو دي مايو»، أكبر ثكنة في البلاد.

وأضاف «التوتر الذي أحدثه هذا في داخلي كان هائلاً».

وتلقى البابا الأرجنتيني اللقاح ضد فيروس كورونا، إذ بالإضافة إلى عمره، يعتبر الرئيس الروحي لنحو 1,3 مليار كاثوليكي في العالم من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا نظراً إلى أنه عانى وهو في الحادية والعشرين، في العام 1957، من التهاب الجنبة الحاد واضطر الجراحون إلى إجراء عملية له لإزالة رئته اليمنى جزئياً.