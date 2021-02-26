نفوق طيور نحام في اليونان لتناولها رصاص الصيادين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 10:05 صباحا
طيور نحام تحلق في سماء جزيرة ساموس اليونانية، 23 فبراير 2020 (أ ف ب)

نفقت عشرات طيور النحام في الأيام الماضية في بحيرة بشمال اليونان بعدما تناولت كميات من مادة الرصاص التي يستخدمها الصيادون بصورة غير قانونية، بحسب ما أعلنت مجموعة بيئية، الأربعاء.

وقال ستافروس كالباكيس من منظمة «حركة من أجل الحيوانات والنباتات البرية» غير الحكومية، لوكالة الأنباء اليونانية: «منذ استقبالنا أول طائري نحام مع أعراض تسمم نهاية يناير، عالجنا تسعة من هذه الطيور»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن هذه الطيور «كانت قد تناولت كلها كميات من الرصاص»، رغم القيود على الصيد خلال تدابير الإغلاق التي أعيد فرضها في اليونان منذ نوفمبر بسبب جائحة «كوفيد-19».

واستحالت بحيرة أيوس ماماس في شبه جزيرة هالكيدي العام الماضي أول موقع لتكاثر النحام في اليونان، لكنه بات فتاكا لهذه الحيوانات، بحسب ستافروس كالباكيس.

ولفت إلى أن «المشكلة تبدو محصورة» في هذه المنطقة، منتقدًا الانتهاكات الواسعة للقيود المفروضة على الصيادين خلال فترة الإغلاق.

ولا يزال استخدام الرصاص الممنوع في اليونان في المناطق الرطبة، شائعا في البلاد وفق مجموعات حقوقية.

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