وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»

المغامر البولندي ألكسندر دوبا لدى الانطلاق في رحلته من نيويورك إلى لشبونة، 29 مايو 2016 (أ ف ب)

قضى البولندي ألكسندر دوبا (74 عاما) المعروف باجتيازه المحيط الأطلسي وحيدًا على متن قارب كاياك ثلاث مرات آخرها قبل أربع سنوات، بعدما اجتاز جبل كيليمنجارو، بحسب ما أعلنت عائلته الثلاثاء.

وكتبت العائلة عبر صفحة الرياضي البولندي على «فيسبوك»، «ببالغ الأسى نعلمكم بأن راكب الكاياك الكبير ألكسندر دوبا توفي في 22 فبراير. لقد مات ميتة مسافر بعدما بلغ أعلى قمة في أفريقيا، الكيليمنجارو، محققًا أحلامه»، وفق «فرانس برس».

وأفادت معلومات إعلامية بأن المغامر توفي بعد تسلقه أعلى قمة في أفريقيا (5891,8 متر). وقد أغمي عليه قبيل النزول ولم يستعد وعيه رغم جهود إنعاشه.

واشتُهر المهندس المتقاعد بعدما اجتاز وحيدًا ومن دون مساعدة المحيط الأطلسي على متن قارب كاياك ثلاث مرات، أولها من دكار إلى أكاراو البرازيلية بين أكتوبر 2010 وفبراير 2011، والثانية من لشبونة إلى بورت كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية بين أكتوبر 2013 وأبريل 2014.

وفي الرحلة الثالثة انتقل دوبا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى السواحل الفرنسية، واجتاز مسافة 6680 كيلومترا بقوة ذراعيه في خلال 111 يوما.