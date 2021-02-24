وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 04:10 مساء
المغامر البولندي ألكسندر دوبا لدى الانطلاق في رحلته من نيويورك إلى لشبونة، 29 مايو 2016 (أ ف ب)

قضى البولندي ألكسندر دوبا (74 عاما) المعروف باجتيازه المحيط الأطلسي وحيدًا على متن قارب كاياك ثلاث مرات آخرها قبل أربع سنوات، بعدما اجتاز جبل كيليمنجارو، بحسب ما أعلنت عائلته الثلاثاء.

وكتبت العائلة عبر صفحة الرياضي البولندي على «فيسبوك»، «ببالغ الأسى نعلمكم بأن راكب الكاياك الكبير ألكسندر دوبا توفي في 22 فبراير. لقد مات ميتة مسافر بعدما بلغ أعلى قمة في أفريقيا، الكيليمنجارو، محققًا أحلامه»، وفق «فرانس برس».

وأفادت معلومات إعلامية بأن المغامر توفي بعد تسلقه أعلى قمة في أفريقيا (5891,8 متر). وقد أغمي عليه قبيل النزول ولم يستعد وعيه رغم جهود إنعاشه.

واشتُهر المهندس المتقاعد بعدما اجتاز وحيدًا ومن دون مساعدة المحيط الأطلسي على متن قارب كاياك ثلاث مرات، أولها من دكار إلى أكاراو البرازيلية بين أكتوبر 2010 وفبراير 2011، والثانية من لشبونة إلى بورت كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية بين أكتوبر 2013 وأبريل 2014.

وفي الرحلة الثالثة انتقل دوبا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى السواحل الفرنسية، واجتاز مسافة 6680 كيلومترا بقوة ذراعيه في خلال 111 يوما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها