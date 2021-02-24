«إبيك غايمز» تدفع أموالا افتراضية في تسوية «صندوق الغنائم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 02:19 مساء
شاشة الدخول إلى لعبة الفيديو «فورتنايت» عبر هاتف ذكي في لوس أنجليس، 14 أغسطس 2020 (أ ف ب)

أعلنت شركة «إبيك غايمز» المطوّرة للعبة «فورتنايت» أنها تدفع ما يعادل ثمانية دولارات تقريبا من أموالها الافتراضية لبعض اللاعبين من أجل تسوية دعوى قضائية بشأن ما يسمى بـ«صناديق الغنائم» العشوائية.

وقالت الشركة إنها ستسقط تلقائيا 1000 «في-باكس» (دولارات افتراضية) في حسابات اللاعبين الذين اشتروا «لوت لاما»، وهي مجسّم على غرار دمية بينياتا، تحتوي على عناصر مرتبطة باللعبة دون معرفة ما بداخلها حتى شرائها، وفق «فرانس برس».

وقالت «إبيك غايمز» في منشور على مدونتها: «فيما استمتع بعضكم بشراء صندوق لوت لاما، وفوجئ بمحتواها، خاب أمل آخرين».

وأضافت: «لذلك، قررنا وبهدف تقديم تجربة أفضل للاعبين، أن نحدد تفاصيل عمليات الشراء داخل اللعبة».

وكانت «صناديق الغنائم» الغامضة التي تتطلب من اللاعبين المجازفة بخصوص المحتويات، مثيرة للجدل، وشبهها البعض بالمقامرة كما أوقعت صانعي ألعاب الفيديو في مشكلات قانونية.

وغردت الشركة على «تويتر»: «نحن نضع 1000 في-باكس في حسابات جميع اللاعبين في العالم الذين اشتروا صناديق لوت لاما قبل أن نتوقف عن تقديمها».

وتأتي هذه التسوية في إطار قضية دعوى جماعية تمثل أشخاصا في الولايات المتحدة يمارسون اللعبة منذ يوليو 2015.

وبموجب هذه التسوية، ستقدم الشركة أيضًا 26.5 مليون دولار لحل مسألة مطالبات اللاعبين الأميركيين الناتجة عن عمليات شراء داخل اللعبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
بوشناف يفكك سلطة الصورة بدار الفقيه
ثقافة وفن
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها