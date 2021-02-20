كشف أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 01:23 مساء
باحثون صينيون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية في العالم لنبات اللوتس (الإنترنت)

من أجل تعزيز المعرفة بأنواع هذا النبات المائي، نشر باحثون صينيون أول قاعدة بيانات جينية في العالم لنبات اللوتس، المعروف منذ القدم.

وقال الباحث المشارك «يانغ شينغ يوي» من معهد ووهان لهندسة المناظر الطبيعية، إنه تم إنشاء قاعدة بيانات «نيلومبو جينوم» في ديسمبر 2019 من قبل باحثين من معهد ووهان لهندسة المناظر الطبيعية وحديقة ووهان النباتية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، حسب «الشروق»، السبت.

وأضاف يوي أن نبات اللوتس يعتبر من أقدم النباتات المزهرة على وجه الأرض، وأن الدراسات السابقة أظهرت أن نبات اللوتس نما في العديد من المسطحات المائية في نصف الكرة الشمالي منذ 140 مليون سنة عندما كانت السراخس والديناصورات تهيمن على الكوكب. كما أنه لأنواع هذا النبات المائي العديد من الاستخدامات المهمة، مثل البستنة المائية والخضراوات والطب النباتي.

وتابع يوي أن قاعدة البيانات تملك أحدث مجموعات جينوم اللوتس وتحتوي على معلومات وفيرة عن التعبير الجيني، ويمكن للمستخدمين العالميين إجراء تحليلات التسلسل والبحث الجيني عبر قاعدة البيانات التي أصبحت متاحة للجمهور ودون أي رسوم للوصول إليها منذ نشرها على الإنترنت في مجلة البيانات العلمية الدولية.

وأشار يوي إلى أن موارد الجينات المتوافرة في قاعدة البيانات ستسهل الدراسات المستقبلية حول الجينات والتربية الجزيئية للوتس.

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