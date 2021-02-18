راوني يسعى لانتزاع اعتراف بـ«الأمازون» أرضا للسكان الأصليين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 04:40 مساء
الزعيم القبلي البرازيلي راوني ميتوكتيري، 18 فبراير 2020 (أ ف ب)

يوجه الزعيم القبلي في البرازيل ورأس حربة معركة الحفاظ على غابة الأمازون راوني ميتوكتيري، الخميس، نداء يطلب فيه الدعم في مهمته «الأخيرة» الهادفة إلى انتزاع اعتراف بالأراضي التاريخية للسكان الأصليين وترسيم حدودها.

ويشارك راوني (91 عاما) في بث حي عبر «فيسبوك» بعنوان «حماية الأمازون» ينظمه عدد من المنظمات غير الحكومية للضغط على حكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو التي تواجه انتقادات واسعة بسبب سياساتها البيئية.

وقال راوني في مقطع فيديو مسجّل اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»: «أشعر بحزن شديد وأنا أرى يوميا ما تتعرض له أرضنا من تدمير».

وأضاف: «أريد ترسيم حدود أراضي كابوت-نينور الأصلية، فهذه هي مهمتي الأخيرة، ويجب أن أنجح فيها على الرغم من تقدمي كثيرا في السن». وأضاف أنها «الأرض» التي دفن فيها والده وأجداده.

وتجدر الإشارة إلى أن راوني الذي أُدخل المستشفى مرتين في العام الفائت، أولاهما بسبب مشاكل في القرحة المعدية، والثانية بعد إصابته بفيروس «كورونا»، وُلد في هذه الأراضي الواقعة في شمال البرازيل، والتي كانت معزولة سابقًا لكنها باتت مهددة اليوم بفعل إقامة مزارع غير قانونية.

ويرى أنصار حماية البيئة أن من أفضل الطرق للحفاظ على هذه المناطق الاعتراف بها رسميًّا كأراضٍ للسكان الأصليين، يُحظر فيها أي نشاط منجمي أو أية زراعة غير تقليدية.

لكن مسألة الاعتراف بهذه الأراضي المخصصة للسكان الأصليين جُمدَت منذ وصول بولسونارو إلى السلطة في يناير 2019، بعدما أكد خلال حملته الانتخابية أنه لن يعطي «سنتيمترًا واحدًا» للسكان الأصليين.

وطلب راوني وسواه من كبار زعماء السكان الأصليين الشهر الفائت من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق يتعلق بارتكاب بولسونارو «جرائم ضد الإنسانية»، متهمين إياه بالتسبب بأضرار بيئية غير مسبوقة وارتكاب جرائم قتل وممارسة الاضطهاد.

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