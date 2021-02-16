هاري وميغن قد يغضبان العائلة الملكية بهذه المقابلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 01:25 مساء
الأمير هاري وميغن ماركل في حديقة قصر كينزغتنون، 27 نوفمبر 2017 (أ ف ب)

يحل الأمير البريطاني هاري وقرينته ميغن ماركل ضيفين على أوبرا وينفري في أول مقابلة تلفزيونية كبيرة لهما، منذ تركهما الواجبات الملكية وشراء منزل في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأعلنت شبكة «سي بي إس» الأميركية، الإثنين، أن لقاء المذيعة الشهيرة أوبرا مع ميغن وهاري، والذي تبلغ مدته 90 دقيقة، من المقرر أن يبث في 7 مارس المقبل، بحسب «سكاي نيوز عربية».

ووفقا للشبكة: «من المزمع أن تتحدث وينفري مع ميغن، دوقة ساسكس، في مقابلة شاملة تغطي كل شيء من الدخول إلى الحياة الملكية والزواج والأمومة والعمل الخيري إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط عام مكثف».

وأضافت «لاحقا، ينضم الأمير هاري إلى الاثنتين ويتحدث هو وماركل عن انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما وأحلامهما المستقبلية لعائلتهما المتزايدة».

وذكر موقع «نيوزيلاند هيرالد» أن ميغن وافقت على إجراء مقابلة «واسعة النطاق» مع أوبرا، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى تسجيله بالفعل.

وأوضح المصدر أن موافقة ميغن على إجراء حوار مع أوبرا جاءت على اعتبار أنهما «صديقتان مقربتان».

وأبرزت تقارير إعلامية أن قرار المشاركة في مقابلة أوبرا يعني أنهم «معرضون لخطر إغضاب العائلة الملكية - وقد يؤدي أيضا إلى توسيع الانقسامات».

هذا ورفض قصر باكنغهام الليلة الماضية التعليق على المقابلة، التي من المقرر أن تبث قبل 6 أسابيع من عيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ95.

وتأتي هذه المقابلة التلفزيونية في وقت أعلن فيه ناطق باسم ميغن وهاري أن الزوجين ينتظران طفلا ثانيا، بعدما رزقا بابنهما الأول أرشي العام 2019.

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