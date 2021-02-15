الأمير هاري وميغن ينتظران طفلهما الثاني

الأمير هاري وميغن ماركل في حديقة قصر كينزغتنون، 27 نوفمبر 2017 (أ ف ب)

أعلن الناطق باسم ميغن ماركل والأمير البريطاني هاري، لوسائل الإعلام البريطانية مساء الأحد، أن ماركل حامل بطفلها الثاني.

وأوضح الناطق باسم الزوجين اللذين تخلّيا عن المهمات الملكية الرئيسية: «يمكننا أن نؤكد أن آرتشي الابن الأول لدوق ودوقة ساسكس سيكون أخًا كبيرًا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «دوق ودوقة ساسكس يشعران بسعادة غامرة لأنهما ينتظران طفلهما الثاني».

وكانت ميغن ماركل كشفت أنها فقدت جنينًا إثر إجهاض تلقائي الصيف الماضي.

وكتبت دوقة ساسكس في مقالة نشرتها جريدة «ذا نيويورك تايمز» عن الألم الذي قاسته مع زوجها بسبب هذه الحادثة التي حدثت في يوليو الماضي: «علمت في اللحظة التي كنت أضمّ طفلي الأول بين ذراعيّ، أني سأفقد طفلي الثاني».

وكتبت ماركل في مقالها أنها كانت تغيّر حفاضات ابنها عندما شعرت بشدّ عضلي حاد وسقطت أرضًا.

وأضافت: «علمت في اللحظة التي كنت أضمّ طفلي الأول بين ذراعيّ، أني سأفقد طفلي الثاني».

وأثار هاري وميغن خضة كبيرة في العائلة الملكية البريطانية إثر إعلانهما الانسحاب من الحياة الملكية.

وأنهى الزوجان التزاماتهما داخل الأسرة الملكية في مارس إثر تقارير أفادت بعدم رضا ميغن ماركل عن وضعها داخل العائلة واستيائها الكبير من تدخل وسائل الإعلام في حياتها.