ثلاثة قتلى في انهيارين ثلجيين بجبال الألب السلوفينية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 02:00 مساء
الحادثة كانت في جبل ستورزيتش بجبال الألب السلوفينية (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في انهيارين ثلجيين على جبل ستورزيتش في جبال الألب السلوفينية، السبت، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

ووقع الانهيار الثلجي الأول في الصباح على المنحدر الشمالي من جبل شتورزيتش على مسافة حوالي 40 كيلومترا شمال ليوبليانا ما أسفر عن مقتل متسلقَين، وفق ما أفاد المركز المحلي للإنقاذ والحماية على موقعه الإلكتروني، بحسب «فرانس برس».

وأوضح الناطق باسم الشرطة روبرت كراليه للصحفيين «خلال عملية الإنقاذ، وقع انهيار ثان ما تسبب في سقوط متسلقين آخرين كانا في المنطقة توفي أحدهما على الفور وأصيب الآخر».

وقال كراليه إن اثنين من فريق الإنقاذ الذي وصل إلى المنطقة أصيبا أيضا في الانهيار الثاني، مضيفا أنه تم إجلاء المصابين الثلاثة بمروحية عسكرية.

وحذرت السلطات المحلية من أنه بسبب انخفاض درجات الحرارة والرياح القوية، فإن خطر حدوث انهيارات ثلجية في المنطقة مرتفع جدًا.

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