«سلال العزّاب» تساعد متسوقي متجر مجري على إيجاد الحب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 05:05 مساء
عازبان يسحبان «سلة العزاب» المخصصة للباحثين عن الحب في متجر كبير بالمجر، 12 فبراير 2021 (أ ف ب)

يسعى متجر كبير في المجر إلى تسهيل اللقاءات الغرامية بعدما بات إيجاد الحب مهمة أصعب في زمن الجائحة، من خلال «سلال للعزّاب» يمكن للباحثين عن شريك عاطفي استخدامها خلال التسوق في الموقع عشية عيد الحب، الأحد.

وعلى كل من سلال التسوق الملونة بالزهري للشابات والأزرق للشبان، لافتة كُتب عليها «أبحث عن توأم روحي». وهي متاحة للاستخدام من المتسوقين عند مدخل متجر كبير في منطقة كسومور في شرق العاصمة بودابست، وفق «فرانس برس».

وعلى لافتة فوق رزمة العلب يمكن قراءة عبارة «هل أنتم عازبون؟ استخدموا سلال العزّاب لتلتقوا الشخص المناسب في متجركم المفضل».

وقالت كسيلا بيريس (25 عامًا) بعد سحبها إحدى «سلال العزّاب»، إن «هذه الفكرة ممتازة في فترة كورونا وهي فرصة للباحثين عن شركاء، كما أنها مسلية ومضحكة».

أما تاماس (25 عاما) فرأى أنه «يجب عدم تفويت الفرصة. سنرى ما سيحصل وسنحاول».

وأشار عاملون في الموقع إلى أن الخطوة تأتي بسبب الحاجة لمساعدة الزبائن الذين يعيشون بمفردهم، والذين لا تتسنى لهم فرصة إقامة لقاءات بسبب القيود المتصلة بـ«كوفيد-19».

وتقول المسؤولة في المتجر إلديكو فارغا-فوتو «نلفت طبعا الانتباه إلى ضرورة احترام تدابير الوقاية (من فيروس كورونا) عند التقارب بين الأشخاص».

وحققت الخطوة نجاحًا لدرجة أن سلسلة المتاجر ستطبقها في محال أخرى لها.

أما أناماريا فقد خرجت خالية الوفاض، لكنها تتعامل مع الأمر بروح إيجابية، إذ تقول إن «الرسالة يبدو أنها لم تصل جيدًا»، لكنها تضيف بابتسامة «سأعود إلى هنا».

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