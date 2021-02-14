«صرصور حبنا».. أغرب تقليعة «الفلانتين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 10:33 صباحا
صراصير من نوع الفحاح المدغشقري (أ ف ب)

في أحدث تقليعة، تتيح حديقة حيوانات في منطقة برونكس للراغبين في الاحتفال بعيد الحب بطريقة مبتكرة، إطلاق اسم حبيبهم على صرصور من نوع الفحاح المدغشقري.

وكتبت الحديقة، الموجودة في نيويورك، عبر موقعها الإلكتروني: «قد لا تجدون الكلام الصحيح دائما لكن بإمكانكم دائما إثارة القشعريرة لديهم. أطلقوا (اسم حبيبكم) على صرصور لمناسبة عيد الحب، لأن الصراصير... تدوم أبداً».

وفي مقابل 15 دولارا، يمكن لأي شخص أن يهدي الحبيب الحالي، أو السابق، شهادة تثبت تسمية صرصور على اسمه.

وتحتفي الحديقة التي أطلقت هذه الشهادات سنة 2011 وتتيحها سنويا لمناسبة عيد الحب، بطرق مختلفة بهذا الجنس من الصراصير المستوطنة في جزيرة مدغشقر، إذ يمكن شراؤها على شكل حيوانات قماشية في مقابل 35 دولارا أو المشاركة بندوات عبر الفيديو تتيح «لقاء» صرصور فحاح مدغشقري والتحدث إلى خبير في هذه الحشرات في مقابل 60 دولارا. وقد نفدت كل المنتجات المستوحاة من هذه الحيوانات الجمعة.

ورغم أن الصراصير مكروهة إجمالا في العادة، فإن هذا الجنس الذي قد يصل طوله إلى عشرة سنتيمترات، قلما تدخل إلى المنازل ويستعين بها البعض أحيانا كحيوانات منزلية، كما تبيّن بعض النصائح المقدمة على الإنترنت.

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