الأميرة يوجيني وضعت الحفيد الأول لأندرو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 01:05 مساء
الأمير أندرو في إنجلترا، 19 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، وضعت، الثلاثاء، مولودًا ذكرًا هو أول حفيد للأمير أندرو.

وأوضح القصر في بيان أن يوجيني «وضعت مولودًا ذكرًا اليوم 9 فبراير 2021 الساعة 8.55 صباحا (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) في مستشفى بورتلاند» بوسط لندن، وفق «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أن زوجها جاك بروكسبانك الذي اقترنت به في أكتوبر 2018 في وندسور، كان حاضرًا خلال الولادة.

والأميرة يوجيني (30 عامًا) هي إحدى ابنتَي أندرو، النجل الثاني للملكة إليزابيث الثانية، وسارة فيرغسون، ووالداها مطلّقان.

والمولود الجديد الذي لم يُحدد اسمه الأول بات الحادي عشر في ترتيب خلافة الملكة، وهو تاسع أبناء أحفادها.

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