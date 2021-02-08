احذر سماع الموسيقى أثناء النوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 03:55 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يستخدم الكثيرون سماعات «آبل» اللاسلكية «أيربودس» للاستماع للموسيقى أثناء النوم، من دون التفكير بمخاطر السماعة الصغيرة، ولكن واقعة لرجل أميركي قد تغير نظرة الكثيرين في كيفية استخدامها.

كعادته، لجأ براد غوثيير، وهو رجل أميركي من ولاية ماساشوستس، إلى الاستماع للموسيقى بسماعته الصغيرة خلال النوم، لكنه تفاجأ بوجود سماعة واحدة عندما استيقظ، وفق «سكاي نيوز».

واكتشف غوثيير لاحقا أنه ابتلع إحدى سماعتيه خلال النوم، من دون أن يشعر بذلك.

وأكد غوثيير في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، أنه لم يلاحظ أي شيء في بادئ الأمر، وقضى ساعة وهو يزيل الثلوج من مدخل منزله، ولكنه عندما ذهب لشرب الماء، اكتشف أن المياه لا تنزل إلى معدته بشكل طبيعي، وكاد الأمر أن يسبب له الاختناق.

وهرع غوثيير بعدها للمستشفى، ليكتشف أن إحدى سماعتيه عالقة في المريء، وهي تمنع نزول الطعام أو الشراب إلى معدته.

وقام الأطباء بعدها بعملية سريعة، لإخراج السماعة الصغيرة من داخل غوثيير، باستخدام الناظور الطبي.

وكتب غوثيير على «فيسبوك»: «كن حذرا عند استخدام السماعات اللاسلكية عندما تغفو، فأنت لا تعرف أبدا إلى أين ستؤول».

يشار إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى المسجلة لابتلاع سماعات «آبل»، حيث سبق أن ابتلع شاب تايواني إحدى سماعتيه أثناء النوم، واكتشف لاحقا أنها في معدته. 

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