عنصر في البحرية الأميركية يسترجع محفظة فقدها قبل 53 عاما

جزيرة هاف مون في أنتركتيكا، 9 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

في مفاجأة سارة، تسلم عالم أرصاد جوية في البحرية الأميركية محفظة كان قد أضاعها في أنتركتيكا قبل 53 عامًا.

ولم يكن بول غريشام يذكر حتى أنه أضاع المحفظة عندما اتصل به مجهولون لتسليمه إياها بالبريد، حسب ما روى الرجل البالغ حاليا 91 عاما لجريدة «ذي سان دييغو يونيون-تريبيون» في كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

وحصل الاكتشاف بصورة غير متوقعة سنة 2014 عند هدم القاعدة العلمية في جزيرة روس حيث كان العنصر في البحرية متمركزا بصفته خبيرًا في الرصد الجوي بين أكتوبر 1967 ونوفمبر 1968.

وكانت محفظة غريشام موجودة خلف غرفة لتبديل الملابس، وهي كانت تحوي بطاقة تعريف غريشام الخاصة بالبحرية ورخصة القيادة وإرشادات في حال التعرض لهجوم بيولوجي أو كيميائي، وتذكرة للحصول على مشروبات.

وأبدى عنصر البحرية «الذهول» حيال العدد الكبير من الأشخاص الذين حشدوا طاقاتهم لإعادة المحفظة الضائعة إلى صاحبها.

واتصل أحد المسؤولين في مجموعة بحثية في أنتركتيكا بموظف سابق لديه كان قد نجح سابقا في عملية مشابهة مع سوار للبحرية اكتُشف في متجر. واستعان مع ابنته بمؤسسة لقدامى المحاربين اتصلت بدورها بهيئة للرصد الجوي كان بول غريشام عضوا فيها.

وتسلم غريشام المحفظة أخيرًا بوضع جيد في دارته بسان كارلوس في جنوب كاليفورنيا.