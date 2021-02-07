رمال الصحراء تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 01:50 مساء
سماء فرنسا (تويتر)

غطت سحب من الغبار الرملي الذي حملته الرياح من الصحراء، سماء فرنسا، السبت، مما أدى إلى «تلوين» أجواء جنوب البلاد وشرقها باللون الأصفر.

وأوضحت هيئة «ميتيو فرانس» على موقعها الإلكتروني أن «الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الآيبيرية تسبب بتيارات هوائية قوية من الجنوب جلبت الرمال من الصحراء إلى فرنسا»، مضيفة أن «وجود الرمال في الأجواء أعطى لونا أصفر برتقاليا للسماء في جنوب فرنسا وشرقها ووسط شرقها صباح السبت»، وفق «فرانس برس».

ونشر العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية صورا لمناطق مختلفة السبت، من تولوز (جنوب غرب) إلى ستراسبورغ (شرق) مرورا بمدينة ليون (شرق) وغرونوبل (جنوب شرق) تظهر مناظر طبيعية ومواقع شهيرة تحت تأثير تلك الظاهرة.

ومنشأ العاصفة الرملية هو منخفض قبالة المغرب رفع الغبار الذي حملته الرياح بعد ذلك.

وأوضح فريديريك ناثان خبير الأرصاد الجوية في «ميتيو فرانس» أن ارتفاع جزيئات الرمل من الصحراء «ظاهرة تحدث بشكل منتظم شرط وجود كتل هوائية جنوبية قوية نسبيا»، خصوصا في الخريف والشتاء.

سماء فرنسا (تويتر)
صورة تظهر السماء برتقالية اللون في شرق فرنسا، 6 فبراير 2021 (أ ف ب)
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رمال الصحراء تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي