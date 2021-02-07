«بن أرابيكا» البرازيلي في خطر

مزارع برازيلي في مزرعة عائلية للبن في منطقة اسبيريتو سانتو البرازيلية في 23 نوفمبر 2017 (أ ف ب)

تنتج ولاية مينا جيرايس 70% من بن أرابيكا البرازيلي، غير أن المزارعين هناك في ورطة حقيقية تهدد مصدر أرزاقهم.

ويأمل المزارعون في أن يؤدي هطول الأمطار المتأخرة إلى انتفاخ بذور النبتات، علّها تحدّ من الانخفاض الحاد المتوقع هذه السنة في محاصيل البلد الذي يُعتبَر أكبر منتج ومصدّر للبن في العالم، وفق «فرانس برس».

وتتوقع شركة التوريد الوطنية (كوناب) أن يُسجّل تراجع بنسبة الثلث عن العام المنصرم في محصول «أرابيكا»، وهو صنف يمثل نحو 77% من الكمية الإجمالية التي تنتجها البرازيل من البن، وأن يقتصر هذا الإنتاج تاليا على ما بين 30 و33 مليون كيس يزن كل منها 60 كيلوغرامًا.

ويعود هذا التراجع جزئيا إلى ظاهرة طبيعية هي دورة «السنتين»، إذ تكون إنتاجية نباتات هذا الصنف من البن جيدة في عام، في حين تكون غلّتها أقلّ في السنة التالية.

جفاف حاد

ويلاحظ الباحث في مركز الدراسات المتقدمة في الاقتصاد التطبيقي في جامعة ساو باولو ريناتو غارسيا ريبيرو في تصريح أن الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة جدا، التي شهدتها البرازيل خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر 2020 «فاقمت آثار هذه الظاهرة الطبيعية» من خلال تسببها بتأخير ازدهار الشجيرات وسقوط حبّات البن فيما هي لا تزال في طور التكوّن.

ووفقا لحسابات إلوييزا ميلو، من شركة «أغروكونسالت» الاستشارية، كان معدل هطول الأمطار في أكتوبر ونوفمبر في جنوب مينا جيرايس أقل بمرتين من المتوسط المعتاد للمتساقطات.

ويرى المحلل في «سافراس أند ميركادو» جيل باراباش أن «هذه الظروف المناخية في جنوب شرق البرازيل» قد تكون عائدة إلى «مرحلة انتقالية بين فترة محايدة وعودة ظاهرة ال نينيا»، وهي ظاهرة مناخية تتسبب عموما بسوء الأحوال الجوية ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى حالات جفاف خصوصا في المناطق الجنوبية.

ويقول رئيس تعاونية «ميناسول» جوزيه ماركوس ماغالينز: «لقد واظبنا منذ بضع سنوات على زيادة إنتاجنا بشكل مستمر، حتى في دورة السنتين السلبية، لكن العجز المائي الذي شهدته البرازيل سيؤدي إلى خفض حصادنا بنحو 39%، بحيث يصل إلى مستوى قريب مما كان عليه العام 2017، وستتراجع كذلك جودة الحبوب». وكانت هذه التعاونية، وهي الثانية في البرازيل، طرحت للبيع مليوني كيس من «أرابيكا» العام الفائت.

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وقرر الكثير من المنتجين اعتماد ما يسمى طريقة «الحصاد الصفري» في مواجهة هذه التوقعات غير الواعدة، وتقضي بتقليم كل شجيراتهم أو جزء منها لتحضير الموسم التالي بشكل أفضل.

ويُبرز الأستاذ في قسم الإدارة والاقتصاد في جامعة لافراس الفدرالية باولو هنريكي ليم أن «المحصول القياسي للعام 2020 والسعر المجزي لأرابيكا» بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال مقابل الدولار مكّن «مزارعي البن من زيادة الاستثمار في حقولهم، وتجديد الشجيرات وإعادة تنظيمها، وشراء الأسمدة وزيادة الإنتاجية».

ويتوقع أن «يكون لهذه الاستثمارات تأثير على إنتاجيتهم في غضون ثلاث أو أربع سنوات».

وفيما تتوقع دول أميركا الوسطى أيضًا انخفاض إنتاجها بسبب ما شهدته من أعاصير عنيفة خلال موسم القطاف في نوفمبر الفائت، تتعزز آمال المنتجين بأن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في الطلب على البن بفعل تقدّم التلقيح ضد جائحة «كوفيد-19».