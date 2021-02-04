32 قتيلا في اصطدام بين 5 مركبات بأوغندا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 12:02 مساء
شرطيون في موقع حادث مروري بالعاصمة الأوغندية كمبالا، 17 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قضى اثنان وثلاثون شخصًا وجُرح خمسة آخرون، الثلاثاء، في أوغندا إثر حادثة اصطدام بين مركبة جنائزية وأربع سيارات، حسب ما أعلنت هيئات الإسعاف في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر المحلي، إيرين ناكاسيتا، إن الحادثة وقعت قبيل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، قرب كاسيسي في غرب أوغندا، وفق «فرانس برس».

واصطدمت شاحنة محمّلة فوق طاقتها كانت تنقل جثمانًا مع أقارب للمتوفى، بسيارة في بادئ الأمر.

وأوضحت ناكاسيتا أن «الطريق كان ضيقًا وهو قيد الإنشاء، والظلام كان دامسًا».

وأدى هذا الحادث إلى سلسلة اصطدامات، إذ وقع تصادم بين شاحنتين آتيتين من كاسيسي والمركبتين المتوقفتين أساسًا بعد الحادث الأول، كما انقلبت سيارة ثانية آتية من الجهة المقابلة على ظهرها بسبب قوة الاصطدام.

وأشارت الناطقة باسم الصليب الأحمر المحلي إلى أن الحادثة طاولت خمس مركبات في المجموع.

وسحبت فرق الصليب الأحمر والجيش الأوغندي جثث المتوفين، إضافة إلى خمسة ناجين من الحادثة. وتعاني الطرق في أوغندا وضعًا مترديًا بسبب نقص الصيانة المزمن.

وتسجل أوغندا أحد أسوأ معدلات الحوادث المرورية في العالم، وتقدّر تكلفة تلك القاتلة منها بـ5% من إجمالي الناتج المحلي سنويًّا، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»