32 قتيلا في اصطدام بين 5 مركبات بأوغندا

شرطيون في موقع حادث مروري بالعاصمة الأوغندية كمبالا، 17 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قضى اثنان وثلاثون شخصًا وجُرح خمسة آخرون، الثلاثاء، في أوغندا إثر حادثة اصطدام بين مركبة جنائزية وأربع سيارات، حسب ما أعلنت هيئات الإسعاف في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر المحلي، إيرين ناكاسيتا، إن الحادثة وقعت قبيل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، قرب كاسيسي في غرب أوغندا، وفق «فرانس برس».

واصطدمت شاحنة محمّلة فوق طاقتها كانت تنقل جثمانًا مع أقارب للمتوفى، بسيارة في بادئ الأمر.

وأوضحت ناكاسيتا أن «الطريق كان ضيقًا وهو قيد الإنشاء، والظلام كان دامسًا».

وأدى هذا الحادث إلى سلسلة اصطدامات، إذ وقع تصادم بين شاحنتين آتيتين من كاسيسي والمركبتين المتوقفتين أساسًا بعد الحادث الأول، كما انقلبت سيارة ثانية آتية من الجهة المقابلة على ظهرها بسبب قوة الاصطدام.

وأشارت الناطقة باسم الصليب الأحمر المحلي إلى أن الحادثة طاولت خمس مركبات في المجموع.

وسحبت فرق الصليب الأحمر والجيش الأوغندي جثث المتوفين، إضافة إلى خمسة ناجين من الحادثة. وتعاني الطرق في أوغندا وضعًا مترديًا بسبب نقص الصيانة المزمن.

وتسجل أوغندا أحد أسوأ معدلات الحوادث المرورية في العالم، وتقدّر تكلفة تلك القاتلة منها بـ5% من إجمالي الناتج المحلي سنويًّا، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2018.