توقيف 6 أشخاص عدلوا أحرف لافتة هوليوود الشهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 12:45 مساء
شخص ينظر إلى أحرف هوليوود العملاقة في لوس أنجليس، 28 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

أوقفت الشرطة الأميركية ستة أشخاص بعدما تلاعبوا باللافتة الشهيرة في هوليوود من خلال تغيير حرفين منها لتصبح «هوليبوب» في خطوة ترمي بحسب معلومات صحفية إلى التوعية من سرطان الثدي.

وانتشرت في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر اللافتة الشهيرة في التلة المطلة على لوس أنجليس، لكن مع حرفين معدّلين بما يظهر كلمة «هوليبوب» («بوب» بالإنجليزية تعني «ثدي»)، وفق «فرانس برس».

وأفادت قناة «إن بي سي لوس أنجليس» أن هذا العمل يحمل بصمات ناشطين أرادوا التوعية من سرطان الثدي. وهم استخدموا أغطية مشمّعة ضخمة لإظهار الأحرف بشكلها الجديد.

وأوضحت الشرطة لوسائل إعلام محلية أن هذه الخطوة لم تلحق أي ضرر دائم باللافتة.

وقال قائد شرطة لوس أنجليس ستيف لوري إن هذا العمل التخريبي «ليس طريفا البتة»، مؤكدا عبر «تويتر» أن «شعارات لوس أنجليس ثمينة».

وهذه ليست المرة الأولى التي تحوّر فيها أحرف لافتة هوليوود، إذ سبق أن عدّل ناشطون مؤيدون للماريغوانا ثلاث مرات هذه الحروف البيضاء الضخمة لإظهار كلمة «هوليويد» («ويد» بالإنجليزية تعني «الحشيشة»).

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