انهيارات ثلجية تودي بحياة أربعة أشخاص في النمسا

رجل يجرف الثلوج في فوردرنبرغ بالنمسا، 10 يناير 2019 (أ ف ب)

قضى أربعة أشخاص إثر انهيارات ثلجية نهاية الأسبوع الفائت في النمسا، حسب ما أعلنت شرطة منطقة تيرول غرب البلاد.

وأشارت الشرطة في بيان، الإثنين، إلى أن رجلا في سن السابعة والثلاثين وامرأة في الثامنة والثلاثين متحدرين من المناطق المجاورة «أطلقا انهيارا ثلجيا على علو 2100 متر» في منطقة سيلراين، صباح السبت، وفق «فرانس برس».

ولفتت إلى أن الثلوج «طمرتهما تماما» ولم يعثر على جثتيهما سوى مساء الأحد.

وكانت الشرطة أعلنت، السبت، مقتل ألماني في سن السادسة عشرة في منطقة كوتاي. وهو لم يكن مجهزًا بجهاز رصد وكان يتزلج خارج المسار مع صديقين على علو يفوق 2600 متر، عندما تعرض لانهيار ثلجي.

كذلك قضى نمساوي في سن الثامنة والأربعين في انهيار ثلجي، فيما كان يتنقل، السبت، على مزلاجين على علو 2327 مترا في محطة أكسامير ليزوم خارج المساحة المسموح بها.

وإضافة إلى الحوادث الثلاثة، وقعت أربعة انهيارات ثلجية، السبت، في تيرول من دون أن تسفر عن وفيات.