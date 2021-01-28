إنقاذ شبلَي جاكوار من مهرّبين في نيكاراغوا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 04:35 مساء
أحد شبلي الجاكوار اللذين أنقذا من مهربين في حديقة الحيوانات بنيكاراغوا في 27 يناير 2021 (أ ف ب)

أمكنَ إنقاذ اثنين من صغار الجاكوار، وهي من الحيوانات الأكثر عرضة للانقراض في نيكاراغوا، من مهرّبين كانوا يعتزمون بيعهما إلى مشترٍ أجنبي، بفضل إثارة الموضوع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأسَر الصيادون الحيوانين، وهما أنثى وذكر في شهرهما الثالث، في منطقة تقع على ساحل الكاريبي. وأوضح مدير حديقة الحيوانات إدواردو ساكاسا الذي شارك في عملية الإنقاذ، إنهم قتلوا أولًا والدة الشبلين للتمكن من الإمساك بهما، وفق «فرانس برس».

وكان من المقرر أن يبيع الصيادون الحيوانين البريين لمشترٍ صيني، على أن ينقلا بعد ذلك إلى هندوراس، لكن إثارة الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورة للنمرين الصغيرين في قفص، أدى إلى إفشال عملية البيع.

فبعد الكشف عنها، اتصلت حديقة الحيوانات بالمهرّبين الذين وافقوا على حضور ساكاسا لاصطحاب الشبلين. وبعد رحلة شاقة بالطائرة والسيارة والقارب، وصل مدير حديقة الحيوانات إلى القرية التي كان الشبلان فيها.

وأشار ساكاسا إلى أن الجاكوار والتابير من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في نيكاراغوا.

ويمكن أن يعيش الجاكوار حتى 25 عامًا في الأسر، بينما لم يعد يعيش في البرية أكثر من عشر سنوات، بسبب تدمير الغابات والصيد الجائر.

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