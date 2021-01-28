حملة كراهية ضد كاهن مؤيد للقاح في رومانيا

الكاهن دوريل غالان في كنيسة «كلوج-نابوكا» الرومانية، 24 يناير 2021 (أ ف ب)

تحت سقف الكنيسة، يُنصت المؤمنون بتأمل إلى الأب دوريل غالان، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض هذا الكاهن الروماني للانتقادات بسبب دعوته للتلقيح ضد فيروس «كورونا»، وهو موضوع حساس للكنيسة الأرثوذكسية النافذة في هذه الدولة الأوروبية الشرقية.

وبدأت هذه الحملة من «الإهانات» بعد مقابلة أجرتها وسائل الإعلام المحلية مع هذا الكاهن البالغ 45 عامًا، تحدث فيها عن خطر نقل العدوى إلى أحد أفراد العائلة بفعل «الغباء أو الجهل» المتمثلين في رفض اللقاح، وفق «فرانس برس».

وبعد ذلك، نشرت مقاطع من هذه المقابلة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وهي حريصة على نشر أي تصريح عام من المحتمل أن يكافح التشكيك في اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» في رومانيا.

وروى هذا الكاهن الذي تولى منصبه في كلوج-نابوكا (وسط غرب رومانيا) قبل 19 عاما: «قلت رأيي، وفجأة تعرضت للهجوم من قبل أشخاص لا أعرفهم، من قبل كارهين محترفين».

ولاحقا، أوضح وجهة نظره في إحدى عظاته يوم الأحد، داعيًا المؤمنين «إلى استشارة طبيب» قبل اتخاذ القرار، ومحذرا من الذين «يتمسكون بمعتقداتهم في وجه الحقيقة العلمية».

لكن توضيحاته لم تُجدِ نفعا. فقد وصفه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه «شيطان» و«غير مؤمن»، واتهمه آخرون بالحصول على أموال من الحكومة للدفاع عن اللقاحات. وكتب أحد مستخدمي الإنترنت: «الكهنة الذين خانوا يسوع لم يعد لديهم الحق في الكلام».

وقال الكاهن: «لم يكن هدفي مطلقا أن أصبح مؤثرا أو نجما على الشبكات الاجتماعية».

ورغم هذه الدعاية التي لم يكن يريدها، رحّب بدعم أبناء رعيته، وهو أمر جعله يشعر بأنه «ليس وحيدا».

وتلاشت شكوك الرومانيين حول فوائد اللقاحات تدريجا في الأسابيع الأخيرة، ويقول 66% منهم إنهم سيتلقون اللقاح «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، وفقا لمسح حديث أجرته مؤسسة «إيريس» للإحصاءات ومقرها بوخارست.

وإذا كان غالان قد ندم في البداية على إطلاق هذا الجدل، فهو يعتقد الآن أنه كان على حق «ففي النهاية، ستتغلب البشرية على هذا الوباء، لكن الفيروس الحقيقي الذي يجب محاربته هو الأحكام المسبقة».