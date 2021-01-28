أسترالي ينجح في تحرير نفسه من فكي تمساح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 01:30 مساء
تمساح طوله 5.5 متر في حوض الحياة البحرية بمدينة ملبورن الأسترالية، 13 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

نجا أسترالي، الخميس، من هجوم تمساح في شمال أستراليا بعدما تمكن من تحرير نفسه من فكّي الحيوان، حسب ما أفادت سلطات الإنقاذ.

وأوضحت السلطات أن الرجل البالغ الرابعة والأربعين كان يسبح في متنزه بالقرب من مدينة كيرنز السياحية في مقاطعة كوينزلاند عندما عضّه التمساح، وفق «فرانس برس».

وقال بول سويني، الذي يعمل في خدمة الإنقاذ في كوينزلاند: «لقد شعر فجأة بشيء يقبض على قمة رأسه، كان يعلم أنه تمساح».

وأضاف: «وضع يديه في فك (التمساح) لتحرير رأسه وعندما فعل ذلك، انغلق فكه على سبابته اليسرى».

وأوضح سويني أن الرجل اضطر بعد ذلك إلى السباحة لمسافة طويلة للوصول إلى الشاطئ خوفًا من أن يمسك به التمساح.

وعندما وصل عناصر الإنقاذ، كان الرجل جالسًا «بهدوء مدهش».

وهو يعاني إصابات في الرأس والوجه والكتف واليد، ونُقِل إلى مستشفى في كيرنز ومن المتوقع أن يتعافى بسرعة.

وقال سويني إن الرجل «كان محظوظًا جدًّا».

وتكثر تماسيح المياه المالحة في المنطقة لكنها قلّما تهاجم أحدًا.

وعلّق المنقذ مازحًا «إنه شخص قوي جدًّا قال إنه سيعود للسباحة قريبًا. هو أكثر شجاعة مني».

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