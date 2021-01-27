انتشار واسع لفيديو تشبث صغيرة باندا بساق عامل بحديقة حيوانات

الباندا فو باو في حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية، 4 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

حقق مقطع فيديو يظهر فيه حيوان باندا صغير يتشبث بشدة بساق حارس حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية، أكثر من أربعة ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقتين، والذي انتشر على نطاق واسع، يظهر عامل في حديقة «إيفرلاند» للحيوانات قرب سول يزن أنثى الباندا «فو باو» على ميزان قبل وضعها على الأرض في إحدى الحظائر، وفق «فرانس برس».

لكن بدا من الفيديو أن الصغيرة البالغة من العمر ستة أشهر، التي يعني اسمها «الكنز الذي يجلب السعادة»، لم تكن تريد التخلي عن حارسها.

ولفّت «فو باو» مخالبها الأمامية حول ساقه، وتشبثت بها بشدة فيما حاول الموظف الابتعاد.

ولم تترك ساقه حتى حملها أخيرا ثم وضعها قرب كومة من أوراق الخيزران قبل أن يبتعد.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت: «أنا أعشق هذه الصغيرة. إنها لطيفة جدا وكثيفة الفرو».

وقال آخر: «لا أستطيع القيام بهذه المهمة. لقد طردوني لأنني لم أستطع فعل أي شيء سوى احتضان الباندا».

ولدت «فو باو» العام الماضي. وقدّم الرئيس الصيني شي جينبينغ والديها لكوريا الجنوبية العام 2016.