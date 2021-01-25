خصومات بمطاعم في دبي للحاصلين على لقاح «كوفيد-19»

مبان في دبي، 8 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

قررت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس «كورنا المستجد»؛ بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء لكن من دون أن تغلق أبوابها.

ولقحت الإمارات حتى الآن أكثر من 2.3 مليون شخص، فيما اضطرت دبي الأسبوع الماضي إلى إعادة جدولة مواعيد الجرعة الأولى من لقاح «فايزر/ بايونتيك»، بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات، وفق «فرانس برس».

وقالت شركة «غايتس هوسبيتاليتي»، التي تدير مطاعم عدة في دبي، في منشور عبر «إنستغرام»، إنها ستقدم «خصم 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الأولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية»، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح.

وتسعى الإمارات لتلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين في فترة قصيرة، وأجازت استخدام لقاحات «سينوفارم» الصيني، و«فايزر/ بايونتيك» الأميركي – الألماني، و«سبوتنيك» الروسي.

ورغم ازدياد الإصابات، تبدو الحياة طبيعية في دبي، حيث تزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد، في مدينة استقبلت ملايين الزوار الأجانب خصوصًا الأوروبيين خلال عطلة نهاية السنة.

لكن الإمارة اتخذت، في الأسبوع الأخير، سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة مسافة التباعد في المطاعم ووقف أنشطة الترفيه في الفنادق.

والإثنين، أعلنت السلطات تطبيقًا هاتفيًّا يوفر للمتعاملين «خدمة الإبلاغ عن أية مؤسسة تجارية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لكوفيد-19».

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونًا في العام 2020.

وأعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي.