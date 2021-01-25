خصومات بمطاعم في دبي للحاصلين على لقاح «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 05:00 مساء
مبان في دبي، 8 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

قررت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس «كورنا المستجد»؛ بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء لكن من دون أن تغلق أبوابها.

ولقحت الإمارات حتى الآن أكثر من 2.3 مليون شخص، فيما اضطرت دبي الأسبوع الماضي إلى إعادة جدولة مواعيد الجرعة الأولى من لقاح «فايزر/ بايونتيك»، بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات، وفق «فرانس برس».

وقالت شركة «غايتس هوسبيتاليتي»، التي تدير مطاعم عدة في دبي، في منشور عبر «إنستغرام»، إنها ستقدم «خصم 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الأولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية»، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح.

وتسعى الإمارات لتلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين في فترة قصيرة، وأجازت استخدام لقاحات «سينوفارم» الصيني، و«فايزر/ بايونتيك» الأميركي – الألماني، و«سبوتنيك» الروسي.

ورغم ازدياد الإصابات، تبدو الحياة طبيعية في دبي، حيث تزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد، في مدينة استقبلت ملايين الزوار الأجانب خصوصًا الأوروبيين خلال عطلة نهاية السنة.

لكن الإمارة اتخذت، في الأسبوع الأخير، سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة مسافة التباعد في المطاعم ووقف أنشطة الترفيه في الفنادق.

والإثنين، أعلنت السلطات تطبيقًا هاتفيًّا يوفر للمتعاملين «خدمة الإبلاغ عن أية مؤسسة تجارية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لكوفيد-19».

ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر في 2019. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونًا في العام 2020.

وأعادت دبي فتح أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
«تشيلسي» الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لامبارد
رياضة عالمية
ليبيا تواجه الكونغو برازافيل أملا في التأهل لربع نهائي الـ«شان»
رياضة محلية
بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم
دولى
أميركا تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية مدعومة
دولى
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها ...
دولى
المانجو تخفض مستوى السكر في الدم
طب وصحة
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل