لحظات بعيدة عن السياسة في مراسم تنصيب بايدن

بيرني ساندرز في مراسم تنصيب جو بايدن في واشنطن، 20 يناير 2021 (أ ف ب)

كانت الإجراءات الأمنية مكثفة والأجواء هادئة دون وجود حشود غفيرة، لكن مراسم تنصيب جو بايدن رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة تخللتها بعض اللحظات البعيدة عن السياسة.

كان بيرني ساندرز (79 عاما) أحد الضيوف القلائل الذين جلسوا متباعدين وكان للسيناتور من ولاية فيرمونت تأثير فوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق «فرانس برس».

جلس ساندرز على كرسي قابل للطي وذراعاه مثنيتان فيما يضع قفازين محبوكين من الصوف ويرتدي معطفا أخضر اللون لدرء البرد، مشاهدًا منافسه السابق يصبح رئيسًا.

وجرت مقارنة ساندرز الذي وصل حاملا مظروفا بنيا كبيرا، بجد توقف في طريقه إلى المراسم عند مكتب بريد أو ربما كان في طريقه للحصول على وصفة طبية.

وغرّدت زوجته جاين أوميرا ساندرز «سترة فيرمونت، قفازا فيرمونت الحس السليم لفيرمونت!».

وكتبت «فوغ» أن «لا شيء يبدو جيدا عليه مثل أسلوبه المعادي للأزياء».

وبمجرد جلوس جميع الضيوف، نزلت ليدي غاغا إلى أسفل الدرج عند منصة التنصيب مرتدية تنورة فضفاضة باللون الأحمر لتأدية النشيد الوطني الأميركي.

وسرعان ما عبّر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بأزياء نجمة البوب من تصميم دار «سكياباريلي»، واعتبر بعضهم أنه الزي المثالي.. لضمان التباعد الجسدي.

ومن أجل تأدية اليمين الدستورية، وضع جو بايدن يده اليسرى على الكتاب المقدس لعائلته وهو نسخة كبيرة جدا أذهلت مستخدمي الإنترنت.

وتساءل البعض عما إذا كان قد طبع بخط كبير لمساعدة بايدن (78 عاما)، على قراءته.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الكتاب المقدس الذي تبلغ سماكته 13 سنتيمترا تملكه عائلة بايدن منذ العام 1893، واستخدمه الرئيس الجديد أيضا في مراسم أداء اليمين لمنصب نائب الرئيس في العامين 2009 و2013.

وبعد تأدية القسم، غنى نجم موسيقى الكانتري غارث بروكس مرتديا سروال جينز أزرق أغنية «اميزنغ غرايس».

وفي لحظة نسي خلالها وجود الوباء، اعتمر قبعة «الكاوبوي» الخاصة به وركض بدون كِمامة لإلقاء التحية على العديد من الشخصيات البارزة قبل معانقة الرئيس السابق جورج بوش الابن.