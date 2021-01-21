دبي تعلق الأنشطة الترفيهية لمواجهة ارتفاع إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 01:14 مساء
إماراتيون يتسوقون في السوق الكبير بدبي، 6 يناير 2021 (أ ف ب)

أعلنت دبي، الخميس، تعليق إصدار التصاريح الترفيهية موقتا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على «تويتر»: «لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية»، وفق «فرانس برس».

وأكد المكتب أنه «خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من مئتي مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق نحو عشرين منشأة».

وأكد عدد من الفنادق في الإمارة أنها ستواصل خدمة الزبائن ولكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح القيام بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقي الأغاني.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضًا، الخميس، أنه تم توجيه جميع المستشفيات «بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبيا) حتى 19 من فبراير المقبل».

وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغلاق أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطئ والمطاعم بالرواد.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

وتشهد الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس «كورونا المستجد» منذ بدء الجائحة، و762 حالة وفاة.

وقامت الإمارات حتى الآن بتقديم أكثر من مليوني جرعة من لقاح فيروس «كورونا المستجد» للمواطنين والمقيمين فيها، بحسب أرقام رسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتسلم الحقيبة النووية وسط إجراءات استثنائية للمرة الأولى في تاريخ أميركا
دولى
رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا
ليبيا
بايدن يصدر أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية ...
دولى
بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له ...
دولى
مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
ليبيا
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفات صحية مفيدة بالزنجبيل