القضاء البريطاني ينظر دعوى ميغن ماركل ضد «ديلي ميل»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 03:05 مساء
الأمير هاري وميغن ماركل مع نجلهما آرتشي في جنوب أفريقيا، 25 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

يبدأ القضاء البريطاني، الثلاثاء، النظر في طلب ميغن ماركل، زوجة الأمير هاري، إصدار قرار لصالحها من دون الحاجة إلى إجراء محاكمة في الدعوى التي أقامتها على الشركة الناشرة لجريدة «ديلي ميل» الشعبية بتهمة انتهاك خصوصيتها.

وأقامت الممثلة الأميركية السابقة البالغة 39 عاما دعوى أمام المحكمة العليا في لندن على شركة «أسوشييتد نيوزبيبرز» المالكة لـ«ميل أونلاين» و«ديلي ميل» ونسختها الصادرة أيام الآحاد «ميل أون صنداي»، متهمة إياها بالتعدي على خصوصيتها مع نشر مقتطفات من رسالة وجهتها إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018، وفق «فرانس برس».

وكان من المفترض أن تجرى المحاكمة في يناير 2021، إلا أن وكلاء دوقة ساسكس نجحوا في الحصول من محكمة لندن العليا في أكتوبر الفائت على قرار بتأجيل الموعد إلى خريف 2021.

وأوضح القاضي المولج النظر في الدعوى مارك وأرباي وقتها أن التأجيل يعود إلى «سبب سري» أعطته ماركل، وكذلك إلى شروعها في خطوات قانونية.

وهذه الخطوات تتمثل في طلب «حكم مختصر» يتيح، بموجب القانون البريطاني، تسوية القضية من دون محاكمة، وهو ما تدرسه المحكمة العليا الثلاثاء والأربعاء.

وتعقد المحكمة لهذا الغرض جلسات افتراضية بسبب جائحة «كوفيد-19» التي دفعت إنجلترا إلى إقفال عام ثالث في مطلع يناير الجاري.

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