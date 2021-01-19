«كورونا» يرجئ إعادة فتح «ديزني لاند» في باريس إلى أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 05:00 مساء
زوار يضعون الكمامات يتجولون في الشارع الرئيسي لمتنزه «ديزني لاند» في باريس، 15 وليو 2020 (أ ف ب)

أعلن متنزه «ديزني لاند» في باريس الذي يعتبر الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا أنه أرجأ إعادة فتح أبوابه إلى 2 أبريل المقبل بسبب استمرار تفشي جائحة «كوفيد-19»، وفق ما أفاد بيان نشره، الإثنين، على حسابه في شبكة «تويتر».

وأوضح البيان أن «ديزني لاند باريس لن يفتح أبوابه في 13 فبراير، كما أعلن سابقًا، نظرًا إلى الوضع الصحي الحالي في أوروبا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «سنعيد افتتاح ديزني لاند باريس في 2 أبريل 2021 إذا سمحت الظروف بذلك».

إلا أن المتنزه أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال إعادة النظر في هذا التاريخ بناء على الظروف الصحية.

وكان «ديزني لاند» في باريس الذي يعمل فيه 17 ألف شخص أوقف نشاطاته ما بين 13 مارس و15 يوليو الفائتين، ثم عاد وأقفل مجددًا منذ 30 أكتوبر.

وأشار مصدر نقابي في ديسمبر، إلى أن الإدارة لا تعتزم معاودة النشاط بوتيرته المعتادة (أي بما يعادل العام 2019) قبل سنة 2022.

أما على الصعيد العالمي، فتخطط مجموعة «ديزني» الاستغناء عن خدمات 32 ألف موظف بحلول نهاية النصف الأول من العام 2021، بينهم 28 ألف موظف في الولايات المتحدة، بسبب تبعات الجائحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
لاجئون سوريون في الأردن بعد تلقيهم اللقاح المضاد لـ«كورونا»: «هدية من السماء»
عربى
«الصحة العالمية»: العالم يواجه إخفاقا أخلاقيا «كارثيا» بشأن لقاحات كورونا
دولى
أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل
رياضة محلية
نشر الجيش في شوارع تونس نتيجة الاضطرابات.. وتوقيف أكثر من 600 شخص
عربى
البعثة الأممية تعلن تفاصيل الحوار الرقمي بين وليامز وألف مشارك ليبي
ليبيا
«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس
رياضة عالمية
فرنسا تقر مجموعة مبادئ جديدة لتنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إليك أسهل طريقة لتجديد شبابك