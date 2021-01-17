اختفاء «ملكة الغربان».. هل يسقط العرش البريطاني؟

أحد غربان برج لندن مع معلمها كريس سكايف في 12 أكتوبر 2020 (أ ف ب)

غابت أنثى الغراب (ميرلينا) منذ أسابيع، في حصن برج لندن التاريخي المحاذي للضفة الشمالية لنهر تيمز، وهو الأمر الذي أقلق الكثير من البريطانيين.

وفقدت «ملكة غربان» برج لندن، وفق ما أعلن صاحبها مطمئنا في المقابل بأن سبعة طيور لا تزال تعيش في الموقع، وهو شرط لازم لمنع سقوط المملكة وفق الأساطير المتوارثة، حسب «فرانس برس»، السبت.

ويثير هذا النبأ قلقا، إذ إن الأساطير المتوارثة منذ أجيال تفيد بأنه في حال تركت كل الغربان برج لندن، سيؤدي ذلك إلى «انهيار» العرش البريطاني وغرق البلاد في الفوضى. وبحسب مرسوم ملكي أصدره الملك تشارلز الثاني سنة 1630، يجب أن يكون هناك ستة غربان في الموقع في كل الأوقات.

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وأصدر برج لندن حيث تُخزن حلي التاج البريطاني، بيانا لطمأنة البريطانيين، جاء فيه «لدينا حاليا سبعة غربان هنا في البرج، أي غراب إضافي على الستة المطلوبة».

وأشار برج لندن إلى أن أنثى الغراب ميرلينا كانت «بلا منازع ملكة غربان البرج منذ انضمامها إلى رفاقها في الموقع سنة 2007.

ورغم ابتعادها مرات عدة في السابق، كانت ميرلينا تعود في نهاية المطاف للانضمام إلى زميلاتها الغربان بوبي وإرين وجوبيلي وروكي وهاريس وغريب وجورجي.

ويخشى صاحبها كريس سكايف أن تكون ميرلينا قد قضت نحبها.

وهو قال لـ«بي بي سي» إن «ميرلينا تتمتع بروح مستقلة وهي غادرت البرج مرات عدة، لكني صديقها وعادة كانت تعود إلى هنا. لكن هذه المرة، لم تفعل ذلك، وأخشى أن تكون قد غادرتنا إلى الأبد».