جزيرة أوناسيس الأسطورية تصبح منتجعًا فاخرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 04:50 مساء
مبنى البرلمان اليوناني، 1 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

نشرت الحكومة اليونانية في الجريدة الرسمية، الأربعاء، موافقتها على بناء منتجع فاخر في جزيرة سكوربيوس قبالة ليفكادا في اليونان، والتي كان يملكها رجل الأعمال الشهير أرسطو أوناسيس.

ويشمل هذا المشروع الطموح بناء فندق خمس نجوم ومنتجع صحي ومدرج ومزرعة وبستان وأحواض سباحة ومنشآت رياضية ومرسى لليخوت، وتبلغ كلفته 165 مليون يورو بحسب الجريدة الرسمية، وفق «فرانس برس».

وكانت أثينا أوناسيس روسي، حفيدة رجل الأعمال اليوناني، وهي الفرد الوحيد من السلالة المالكة التي بقيت على قيد الحياة، باعت جزيرة سكوربيوس الأسطورية التي تبلغ مساحتها 83 هكتارا في العام 2003 إلى الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف الذي كان يسعى منذ مدة طويلة إلى شرائها.

وبحسب وزارة التنمية، يمكن توفير 130 فرصة عمل على الأقل بفضل هذا الاستثمار.

وقال وزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجيادس في بيان: «لهذا المشروع أهمية رمزية، فقد بقي لمدة طويلة في الأدراج ولكن من شأنه الآن تقديم وظائف وقيمة مضافة».
ووفقا للصحافة اليونانية، لن يكون المجمع جاهزا قبل العام 2024.

في عصر أرسطو أوناسيس، كان يأتي رؤساء دول وممثلون وفنانون لتمضية الصيف في سكوربيوس وكانوا يجذبون فضول اليونانيين والصحافة. في العام 1968، تزوج الملياردير جاكلين كينيدي أرملة الرئيس الأميركي المقتول جون كينيدي. ودفن أوناسيس وابنته كريستينا وابنه ألكسندر في الجزيرة.

ويشكّل القطاع السياحي في اليونان أكثر من 20% من الناتج المحلي الاجمالي وتوفر آلاف الوظائف.

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