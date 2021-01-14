«آبل» تخصص 100 مليون دولار لمواجهة التمييز العنصري

شعار «آبل» خارج قاعة بيل غراهام في سان فرانسيسكو، 7 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

أعلنت «آبل»، الأربعاء، إطلاق «آبل أكاديمي» في ديترويت وشراكتها مع جامعات للسود الأميركيين في أتلانتا، في إطار وعدها باستثمار مئة مليون دولار لمكافحة التمييز العنصري.

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة أعلنت في يونيو، إثر التوترات العرقية التي أعقبت مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، مبادرة بقيمة مئة مليون دولار تهدف إلى «المساعدة على إزالة العقبات أمام الفرص والتصدي للغبن اللاحق بمجتمعات أصحاب البشرة الملونة»، وفق «فرانس برس».

وفي بيان صدر الأربعاء، عددت «آبل» بالتفاصيل المشاريع التي ستمولها بموجب هذه المبادرة.

وفي جامعة أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب)، ستنشئ «آبل» مركز «بروبل» الذي سيشمل برامج جامعية وموارد معدة للاستخدام في شبكة جامعات عائدة تاريخيا للسود في الولايات المتحدة. وخصصت المجموعة مساهمة بقيمة 25 مليون دولار لهذا المشروع.

وستفتح «آبل» أيضًا أكاديميتها للمطورين «آبل ديفيلوبر أكاديمي» في ديترويت بولاية ميشيغن (شمال) لتدريب «المبادرين الشباب السود ومبتكري (البرمجيات) والمبرمجين».

وتأمل المجموعة باستقطاب ألف طالب سنويا في هذه المشاريع.

في النهاية، ستستثمر «آبل» عشرة ملايين دولار في صندوق «هارلم كابيتل» المخصص لدعم ألف شركة مدى عشرين عاما. كذلك قدّمت 25 مليون دولار لصندوق «سيبرت وليامز شانك كلير فيجن إيمباكت فاند».

وقال رئيس «آبل» تيم كوك: «علينا جميعا المساهمة في العمل الطارئ لبناء عالم أكثر عدالة وإنصافا، وهذه المشاريع تبعث برسالة واضحة عن التزام آبل المستدام».