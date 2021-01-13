ضبط طرود كوكايين تحمل صورة بابلو إسكوبار في هندوراس

طرود كوكايين تحمل صورة من بطاقة هوية بابلو إسكوبار في هندوراس، 11 يناير 2021 (أ ف ب)

صادرت سلطات هندوراس طرودًا تحوي مادة الكوكايين المخدرة عليها صورة طبق الأصل من بطاقة هوية أشهر مهربي المخدرات الكولومبيين بابلو إسكوبار الذي توفي قبل 28 عامًا.

وبلغت كمية المضبوطات 25 كيلوغرامًا من المخدرات على متن قارب جنح على ساحل موسكيتيا «مقاطعة غراسياس أ ديوس» بشرق هندوراس بعدما طارده زورق تابع للبحرية الهندوراسية، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اللفتنانت خوسيه كويلو إن المهرّبين تمكنوا من الفرار.

وأوضح كويلو أن المهربين درجوا على وضع شعارات أو أسماء أو أرقام على الطرود التي تحوي المخدرات للتمكن من تمييزها عن غيرها، لكنهم «هذه المرة وضعوا عليها صورة وجه.. هو وجه بابلو إسكوبار» الذي قُتل العام 1993 في ميديين خلال عملية نفذتها الشرطة الكولومبية.

ونشرت هندوراس نحو ألف من جنودها منذ العام 2010 على الساحل الكاريبي لمقاطعة غراسياس أ ديوس، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الطرق الجوية والبحرية والبرية من الدول المنتجة في أميركا الجنوبية إلى سوق الولايات المتحدة.

وتُعتبر هذه المنطقة القليلة السكان في هندوراس إحدى نقاط المرور الرئيسية للمخدرات إلى الشمال.

ويقيم المهربون مهابط سرية للطائرات في المنطقة ويستغلون الخلجان على الساحل.