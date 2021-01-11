«نصب تذكاري» في باريس للنساء ضحايا جرائم القتل في فرنسا

أقامت نحو ستين ناشطة نسوية «نصبًا تذكاريًّا» في باريس للنساء ضحايا جرائم القتل في فرنسا

أقامت نحو ستين ناشطة نسوية «نصبًا تذكاريًّا» في باريس للنساء ضحايا جرائم القتل في فرنسا، ووضعن على جداره أسماء 111 امرأة قُتلن في البلاد سنة 2020، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

ووُضعت أسماء النسوة ضحايا جرائم القتل بأحرف سوداء على جدار في الدائرة الحادية عشرة في باريس، داخل ممر مسقوف يقيها من الأمطار.

ورفعت المشاركات في التحرك شعارات بينها «فلنكرم من متن ولنحمِ من لا يزلن على قيد الحياة»، و«لن ننسى ولن نسامح».

وأشارت الوزيرة المنتدبة لشؤون المواطنة، مارلين شيابا، إلى أن منصة الإبلاغ الإلكترونية عن أعمال العنف الجنسي والعنف ضد النساء سجلت ارتفاعًا بنسبة 60% في الاتصالات من ضحايا هذه الأعمال خلال فترة الإغلاق الثانية لمكافحة جائحة «كوفيد-19» في الأشهر الأخيرة من العام 2020 مقارنة بالمعدل المسجل في الأوقات العادية.

وبلغ الارتفاع 40% خلال الإغلاق الأول في الربيع.

ونددت المشارِكات بما اعتبرنه تقصيرًا من الحكومة في مواجهة جرائم قتل النساء، مع مطالبات بزيادة الإمكانات والموارد المالية للجمعيات المعنية بمساعدة ضحايا هذه الظاهرة.